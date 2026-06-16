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Головна Смак Салат з тунцем і яйцем: рецепт для схуднення на вечерю

Салат з тунцем і яйцем: рецепт для схуднення на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 21:04
Салат з тунцем і яйцем: рецепт для схуднення на вечерю
Салат з тунцем і яйцем. Фото: кадр з відео

Коли хочеться легкої вечері без відчуття важкості, цей салат стає ідеальним рішенням. Поєднання тунця, яєць і свіжого огірка дає ситність, але не перевантажує організм. Готується за лічені хвилини і чудово підходить для тих, хто стежить за харчуванням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • тунець консервований — 1 банка;
  • огірок — 1 шт.;
  • кріп — за смаком;
  • майонез або сметана — 2 ст. л.
рецепт салату з тунцем
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Відварити яйця та нарізати їх кубиком.
  2. Додати консервований тунець і нарізаний огірок.
  3. Додати подрібнений кріп і заправити сметаною або майонезом.
  4. Добре перемішати та подавати охолодженим.

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салат рецепт тунець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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