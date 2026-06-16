Салат з тунцем і яйцем: рецепт для схуднення на вечерю
Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 21:04
Салат з тунцем і яйцем. Фото: кадр з відео
Коли хочеться легкої вечері без відчуття важкості, цей салат стає ідеальним рішенням. Поєднання тунця, яєць і свіжого огірка дає ситність, але не перевантажує організм. Готується за лічені хвилини і чудово підходить для тих, хто стежить за харчуванням.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- тунець консервований — 1 банка;
- огірок — 1 шт.;
- кріп — за смаком;
- майонез або сметана — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Відварити яйця та нарізати їх кубиком.
- Додати консервований тунець і нарізаний огірок.
- Додати подрібнений кріп і заправити сметаною або майонезом.
- Добре перемішати та подавати охолодженим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама