Салат з тунцем і яйцем: рецепт для схуднення на вечерю

Салат з тунцем і яйцем. Фото: кадр з відео

Коли хочеться легкої вечері без відчуття важкості, цей салат стає ідеальним рішенням. Поєднання тунця, яєць і свіжого огірка дає ситність, але не перевантажує організм. Готується за лічені хвилини і чудово підходить для тих, хто стежить за харчуванням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

тунець консервований — 1 банка;

огірок — 1 шт.;

кріп — за смаком;

майонез або сметана — 2 ст. л.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Відварити яйця та нарізати їх кубиком. Додати консервований тунець і нарізаний огірок. Додати подрібнений кріп і заправити сметаною або майонезом. Добре перемішати та подавати охолодженим.

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