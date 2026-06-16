Свіжий салат на літо: знадобиться редиска та огірки

Редиска та огірки. Фото: кадр з відео

У спекотні дні особливо хочеться чогось легкого та свіжого, без складних заправок і довгого приготування. Цей салат поєднує хрусткі овочі, ніжний сир і ароматну зелень. Він готується за кілька хвилин, але виходить настільки смачним, що легко стає улюбленим щоденним варіантом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 1 пучок;

огірки — 2 шт.;

сир кисломолочний — 340 г;

зелена цибуля, кріп — за смаком;

сметана — для заправки;

сіль, перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Редиску та огірки нарізати тонкими скибками. Додати кисломолочний сир, подрібнену зелень і перемішати. Заправити сметаною, посолити та поперчити до смаку. Подавати одразу після приготування.

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