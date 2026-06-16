Свіжий салат на літо: знадобиться редиска та огірки
Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 13:04
Редиска та огірки. Фото: кадр з відео
У спекотні дні особливо хочеться чогось легкого та свіжого, без складних заправок і довгого приготування. Цей салат поєднує хрусткі овочі, ніжний сир і ароматну зелень. Він готується за кілька хвилин, але виходить настільки смачним, що легко стає улюбленим щоденним варіантом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 1 пучок;
- огірки — 2 шт.;
- сир кисломолочний — 340 г;
- зелена цибуля, кріп — за смаком;
- сметана — для заправки;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску та огірки нарізати тонкими скибками. Додати кисломолочний сир, подрібнену зелень і перемішати.
- Заправити сметаною, посолити та поперчити до смаку.
- Подавати одразу після приготування.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама