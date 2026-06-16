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Головна Смак Свіжий салат на літо: знадобиться редиска та огірки

Свіжий салат на літо: знадобиться редиска та огірки

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 13:04
Свіжий салат на літо: знадобиться редиска та огірки
Редиска та огірки. Фото: кадр з відео

У спекотні дні особливо хочеться чогось легкого та свіжого, без складних заправок і довгого приготування. Цей салат поєднує хрусткі овочі, ніжний сир і ароматну зелень. Він готується за кілька хвилин, але виходить настільки смачним, що легко стає улюбленим щоденним варіантом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 1 пучок;
  • огірки — 2 шт.;
  • сир кисломолочний — 340 г;
  • зелена цибуля, кріп — за смаком;
  • сметана — для заправки;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт салату з редискою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Редиску та огірки нарізати тонкими скибками. Додати кисломолочний сир, подрібнену зелень і перемішати.
  2. Заправити сметаною, посолити та поперчити до смаку.
  3. Подавати одразу після приготування.

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салат редиска рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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