Свежий летний салат: понадобятся редис и огурцы

Редис и огурцы. Фото: кадр из видео

В жаркие дни особенно хочется чего-то легкого и свежего, без сложных заправок и длительного приготовления. Этот салат сочетает в себе хрустящие овощи, нежный сыр и ароматную зелень. Он готовится за несколько минут, но получается настолько вкусным, что легко становится любимым ежедневным блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смаколики Юли, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 1 пучок;

огурцы — 2 шт.;

кисломолочный сыр — 340 г;

зеленый лук, укроп — по вкусу;

сметана — для заправки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Редис и огурцы нарезать тонкими ломтиками. Добавить творог, измельченную зелень и перемешать. Заправить сметаной, посолить и поперчить по вкусу. Подавать сразу после приготовления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".