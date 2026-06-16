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Главная Вкус Свежий летний салат: понадобятся редис и огурцы

Свежий летний салат: понадобятся редис и огурцы

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 13:04
Свежий летний салат: понадобятся редис и огурцы
Редис и огурцы. Фото: кадр из видео

В жаркие дни особенно хочется чего-то легкого и свежего, без сложных заправок и длительного приготовления. Этот салат сочетает в себе хрустящие овощи, нежный сыр и ароматную зелень. Он готовится за несколько минут, но получается настолько вкусным, что легко становится любимым ежедневным блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смаколики Юли, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 1 пучок;
  • огурцы — 2 шт.;
  • кисломолочный сыр — 340 г;
  • зеленый лук, укроп — по вкусу;
  • сметана — для заправки;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт салату з редискою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Редис и огурцы нарезать тонкими ломтиками. Добавить творог, измельченную зелень и перемешать.
  2. Заправить сметаной, посолить и поперчить по вкусу.
  3. Подавать сразу после приготовления.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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