Свежий летний салат: понадобятся редис и огурцы
Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 13:04
Редис и огурцы. Фото: кадр из видео
В жаркие дни особенно хочется чего-то легкого и свежего, без сложных заправок и длительного приготовления. Этот салат сочетает в себе хрустящие овощи, нежный сыр и ароматную зелень. Он готовится за несколько минут, но получается настолько вкусным, что легко становится любимым ежедневным блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смаколики Юли, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 1 пучок;
- огурцы — 2 шт.;
- кисломолочный сыр — 340 г;
- зеленый лук, укроп — по вкусу;
- сметана — для заправки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис и огурцы нарезать тонкими ломтиками. Добавить творог, измельченную зелень и перемешать.
- Заправить сметаной, посолить и поперчить по вкусу.
- Подавать сразу после приготовления.
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