Салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Екатерина" станет вкусной альтернативой привычной "Шубе". Он отличается насыщенным вкусом, аппетитным видом и прекрасно подходит не только для семейного ужина, но и для праздничного меню. А вместо сельди в этом салате используется копченая курица.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная очищенная свекла — 500 г;

отварная морковь — 1 крупная шт.;

копченое куриное филе — 400 г;

плавленый сырок — 1 шт.;

маринованные огурцы — 250 г;

консервированная кукуруза без жидкости — 200 г;

укроп — 1 пучок;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу.

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу, морковь, маринованные огурцы, копченую курицу и плавленый сыр нарезать небольшими кубиками. Из кукурузы слить жидкость, укроп мелко нарезать. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и перемешать. Попробовать салат и при необходимости посолить. Перед подачей немного охладить. По желанию майонез можно заменить густой сметаной или натуральным йогуртом с небольшим количеством горчицы.

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