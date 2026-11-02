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Главная Вкус Салат со свеклой "Екатерина": этот рецепт превзошел классическую "Шубу"

Салат со свеклой "Екатерина": этот рецепт превзошел классическую "Шубу"

Ua ru
2 ноября 2026 21:44
Салат с копчёной курицей и свеклой: яркий рецепт для праздничного стола Фото: smachnenke.com.ua
Салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Екатерина" станет вкусной альтернативой привычной "Шубе". Он отличается насыщенным вкусом, аппетитным видом и прекрасно подходит не только для семейного ужина, но и для праздничного меню. А вместо сельди в этом салате используется копченая курица.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварная очищенная свекла — 500 г;
  • отварная морковь — 1 крупная шт.;
  • копченое куриное филе — 400 г;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • маринованные огурцы — 250 г;
  • консервированная кукуруза без жидкости — 200 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з буряком
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу, морковь, маринованные огурцы, копченую курицу и плавленый сыр нарезать небольшими кубиками.
  2. Из кукурузы слить жидкость, укроп мелко нарезать.
  3. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и перемешать.
  4. Попробовать салат и при необходимости посолить. Перед подачей немного охладить.
  5. По желанию майонез можно заменить густой сметаной или натуральным йогуртом с небольшим количеством горчицы.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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