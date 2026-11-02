Салат со свеклой "Екатерина": этот рецепт превзошел классическую "Шубу"
Ua ru
2 ноября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Екатерина" станет вкусной альтернативой привычной "Шубе". Он отличается насыщенным вкусом, аппетитным видом и прекрасно подходит не только для семейного ужина, но и для праздничного меню. А вместо сельди в этом салате используется копченая курица.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- отварная очищенная свекла — 500 г;
- отварная морковь — 1 крупная шт.;
- копченое куриное филе — 400 г;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 250 г;
- консервированная кукуруза без жидкости — 200 г;
- укроп — 1 пучок;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу, морковь, маринованные огурцы, копченую курицу и плавленый сыр нарезать небольшими кубиками.
- Из кукурузы слить жидкость, укроп мелко нарезать.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез и перемешать.
- Попробовать салат и при необходимости посолить. Перед подачей немного охладить.
- По желанию майонез можно заменить густой сметаной или натуральным йогуртом с небольшим количеством горчицы.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".