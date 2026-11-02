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Головна Смак Салат з буряком "Катерина": цей рецепт перевершив класичну "Шубу"

Салат з буряком "Катерина": цей рецепт перевершив класичну "Шубу"

Ua ru
2 листопада 2026 21:44
Салат із копченою куркою та буряком: яскравий рецепт для святкового столу Фото: smachnenke.com.ua
Салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Катерина" стане смачною альтернативою звичній "Шубі". Він має насичений смак, апетитний вигляд і чудово підходить не лише для сімейної вечері, а й для святкового меню. А замість оселедця в цьому салаті копчена курка. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • відварений очищений буряк — 500 г;
  • відварена морква — 1 велика шт.;
  • копчене куряче філе — 400 г;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • мариновані огірки — 250 г;
  • консервована кукурудза без рідини — 200 г;
  • кріп — 1 пучок;
  • майонез — до смаку;
  • сіль — до смаку.
рецепт салату з буряком
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк, моркву, мариновані огірки, копчену курку та плавлений сир нарізати невеликими кубиками.
  2. З кукурудзи злити рідину, кріп дрібно посікти.
  3. З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і перемішати.
  4. Спробувати салат і за потреби посолити. Перед подачею трохи охолодити.
  5. За бажанням майонез можна замінити густою сметаною або натуральним йогуртом із невеликою кількістю гірчиці.

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салат рецепт салат шуба буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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