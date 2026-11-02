Салат з буряком "Катерина": цей рецепт перевершив класичну "Шубу"
Ua ru
2 листопада 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Катерина" стане смачною альтернативою звичній "Шубі". Він має насичений смак, апетитний вигляд і чудово підходить не лише для сімейної вечері, а й для святкового меню. А замість оселедця в цьому салаті копчена курка.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварений очищений буряк — 500 г;
- відварена морква — 1 велика шт.;
- копчене куряче філе — 400 г;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- мариновані огірки — 250 г;
- консервована кукурудза без рідини — 200 г;
- кріп — 1 пучок;
- майонез — до смаку;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Буряк, моркву, мариновані огірки, копчену курку та плавлений сир нарізати невеликими кубиками.
- З кукурудзи злити рідину, кріп дрібно посікти.
- З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і перемішати.
- Спробувати салат і за потреби посолити. Перед подачею трохи охолодити.
- За бажанням майонез можна замінити густою сметаною або натуральним йогуртом із невеликою кількістю гірчиці.
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