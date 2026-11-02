Салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Катерина" стане смачною альтернативою звичній "Шубі". Він має насичений смак, апетитний вигляд і чудово підходить не лише для сімейної вечері, а й для святкового меню. А замість оселедця в цьому салаті копчена курка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

відварений очищений буряк — 500 г;

відварена морква — 1 велика шт.;

копчене куряче філе — 400 г;

плавлений сирок — 1 шт.;

мариновані огірки — 250 г;

консервована кукурудза без рідини — 200 г;

кріп — 1 пучок;

майонез — до смаку;

сіль — до смаку.

Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк, моркву, мариновані огірки, копчену курку та плавлений сир нарізати невеликими кубиками. З кукурудзи злити рідину, кріп дрібно посікти. З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез і перемішати. Спробувати салат і за потреби посолити. Перед подачею трохи охолодити. За бажанням майонез можна замінити густою сметаною або натуральним йогуртом із невеликою кількістю гірчиці.

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