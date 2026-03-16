Салат из свеклы — простой рецепт

Салат со свеклой, который станет открытием: простой, но очень вкусный
Этот салат из свеклы получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Простое сочетание запеченной свеклы, сыра, яиц и маринованных огурцов делает его вкусным и ярким дополнением к любому столу.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла вареная или запеченная — 2-3 шт.;
- сыр (моцарелла или плавленый) — 100 г;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- фиолетовый лук — ½ шт. (по желанию);
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- зеленый лук — для подачи.
Способ приготовления
Свеклу предварительно отварить или запечь до готовности. После охлаждения очистить его от кожуры и натереть на крупной терке. Чтобы салат не был водянистым, свеклу желательно слегка отжать, убрав лишнюю жидкость. Фиолетовый лук мелко нарезать и добавить к свекле. Вареные яйца нарезать небольшими кубиками и добавить в миску с другими ингредиентами.
Сыр натереть на крупной терке. Для этого салата хорошо подходит моцарелла, но также можно использовать плавленый творог. Маринованные огурцы нарезать мелким кубиком и добавить в салат. Они придают блюду легкую кислинку и делают вкус более выразительным. Добавить измельченный чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Заправить майонезом салат и хорошо перемешать все ингредиенты.
Перед подачей посыпать салат мелко нарезанным зеленым луком. Блюдо получается ярким, нежным и очень аппетитным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
