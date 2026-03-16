Салат из свеклы — простой рецепт

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из свеклы получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Простое сочетание запеченной свеклы, сыра, яиц и маринованных огурцов делает его вкусным и ярким дополнением к любому столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла вареная или запеченная — 2-3 шт.;

сыр (моцарелла или плавленый) — 100 г;

яйца вареные — 2-3 шт.;

маринованные огурцы — 2-3 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

фиолетовый лук — ½ шт. (по желанию);

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Свеклу предварительно отварить или запечь до готовности. После охлаждения очистить его от кожуры и натереть на крупной терке. Чтобы салат не был водянистым, свеклу желательно слегка отжать, убрав лишнюю жидкость. Фиолетовый лук мелко нарезать и добавить к свекле. Вареные яйца нарезать небольшими кубиками и добавить в миску с другими ингредиентами.

Яйца и свекла

Сыр натереть на крупной терке. Для этого салата хорошо подходит моцарелла, но также можно использовать плавленый творог. Маринованные огурцы нарезать мелким кубиком и добавить в салат. Они придают блюду легкую кислинку и делают вкус более выразительным. Добавить измельченный чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Заправить майонезом салат и хорошо перемешать все ингредиенты.

Маринованные огурцы и майонез

Перед подачей посыпать салат мелко нарезанным зеленым луком. Блюдо получается ярким, нежным и очень аппетитным.

