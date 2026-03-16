Головна Смак Салат з буряком, який стане відкриттям: простий, але неймовірно смачний

Салат з буряком, який стане відкриттям: простий, але неймовірно смачний

Дата публікації: 16 березня 2026 12:04
Салат із буряка — простий рецепт ніжного та ароматного салату
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із буряка виходить ніжним, ароматним і дуже апетитним. Просте поєднання запеченого буряка, сиру, яєць і маринованих огірків робить його смачним та яскравим доповненням до будь-якого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • буряк варений або запечений — 2–3 шт.;
  • сир (моцарела або плавлений) — 100 г;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • мариновані огірки — 2–3 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • фіолетова цибуля — ½ шт. (за бажанням);
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Буряк попередньо відварити або запекти до готовності. Після охолодження очистити його від шкірки та натерти на крупній тертці. Щоб салат не був водянистим, буряк бажано злегка віджати, прибравши зайву рідину. Фіолетову цибулю дрібно нарізати і додати до буряка. Варені яйця нарізати невеликими кубиками та додати до миски з іншими інгредієнтами.

салат з буряком
Яйця та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на крупній тертці. Для цього салату добре підходить моцарела, але також можна використати плавлений сир. Мариновані огірки нарізати дрібним кубиком і додати до салату. Вони надають страві легкої кислинки та роблять смак більш виразним. Додати подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець за смаком. Заправити салат майонезом і добре перемішати всі інгредієнти.

смачний салат з буряком та яйцями
Мариновані огірки та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею посипати салат дрібно нарізаною зеленою цибулею. Страва виходить яскравою, ніжною і дуже апетитною.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
