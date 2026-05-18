Салат "Сочный кебаб": сытное блюдо вместо ужина
Этот салат легко заменяет полноценный ужин, ведь сочетает сочное запеченное мясо, хрустящие овощи и нежный соус в одном блюде. Благодаря специям фарш приобретает вкус настоящего кебаба, а запекание делает его ароматным и очень сочным. Свежие овощи добавляют легкости и летней свежести, поэтому блюдо не кажется тяжелым даже в жару.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- паприка — 1 ч. л.;
- тмин — 0,5 ч. л.;
- черный перец — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Для салата:
- пекинская капуста — по вкусу;
- огурец — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- маринованный лук — по вкусу.
Для соуса:
- греческий йогурт — 150 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Фарш смешать с измельченным чесноком, паприкой, тмином, перцем и солью.
- Выложить массу на пергамент, тонко разровнять, свернуть рулетом вместе с бумагой и запечь до готовности.
- Готовый рулет немного охладить, после чего нарезать небольшими кусочками.
- Пекинскую капусту нашинковать, огурец и помидор нарезать.
- Для соуса смешать греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, чеснок и соль.
- На тарелку выложить овощи, сверху добавить кусочки запеченного фарша, маринованный лук и полить соусом.
