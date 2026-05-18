Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Сочный кебаб": сытное блюдо вместо ужина

Салат "Сочный кебаб": сытное блюдо вместо ужина

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 21:44
Салат Сочный кебаб: сытное блюдо вместо ужина
Салат "Сочный кебаб". Фото: кадр из видео

Этот салат легко заменяет полноценный ужин, ведь сочетает сочное запеченное мясо, хрустящие овощи и нежный соус в одном блюде. Благодаря специям фарш приобретает вкус настоящего кебаба, а запекание делает его ароматным и очень сочным. Свежие овощи добавляют легкости и летней свежести, поэтому блюдо не кажется тяжелым даже в жару.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • тмин — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Для салата:

  • пекинская капуста — по вкусу;
  • огурец — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • маринованный лук — по вкусу.

Для соуса:

Читайте также:
  • греческий йогурт — 150 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату на вечерю
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Фарш смешать с измельченным чесноком, паприкой, тмином, перцем и солью.
  2. Выложить массу на пергамент, тонко разровнять, свернуть рулетом вместе с бумагой и запечь до готовности.
  3. Готовый рулет немного охладить, после чего нарезать небольшими кусочками.
  4. Пекинскую капусту нашинковать, огурец и помидор нарезать.
  5. Для соуса смешать греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, чеснок и соль.
  6. На тарелку выложить овощи, сверху добавить кусочки запеченного фарша, маринованный лук и полить соусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации