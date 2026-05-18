Салат "Сочный кебаб": сытное блюдо вместо ужина

Салат "Сочный кебаб". Фото: кадр из видео

Этот салат легко заменяет полноценный ужин, ведь сочетает сочное запеченное мясо, хрустящие овощи и нежный соус в одном блюде. Благодаря специям фарш приобретает вкус настоящего кебаба, а запекание делает его ароматным и очень сочным. Свежие овощи добавляют легкости и летней свежести, поэтому блюдо не кажется тяжелым даже в жару.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

тмин — 0,5 ч. л.;

черный перец — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу.

Для салата:

пекинская капуста — по вкусу;

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

маринованный лук — по вкусу.

Для соуса:

греческий йогурт — 150 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Фарш смешать с измельченным чесноком, паприкой, тмином, перцем и солью. Выложить массу на пергамент, тонко разровнять, свернуть рулетом вместе с бумагой и запечь до готовности. Готовый рулет немного охладить, после чего нарезать небольшими кусочками. Пекинскую капусту нашинковать, огурец и помидор нарезать. Для соуса смешать греческий йогурт, лимонный сок, горчицу, чеснок и соль. На тарелку выложить овощи, сверху добавить кусочки запеченного фарша, маринованный лук и полить соусом.

