Салат "Соковитий кебаб": ситна страва замість вечері

Салат "Соковитий кебаб": ситна страва замість вечері

Дата публікації: 18 травня 2026 21:44
Салат "Соковитий кебаб". Фото: кадр з відео

Цей салат легко замінює повноцінну вечерю, адже поєднує соковите запечене м’ясо, хрусткі овочі та ніжний соус в одній страві. Завдяки спеціям фарш набуває смаку справжнього кебаба, а запікання робить його ароматним і дуже соковитим. Свіжі овочі додають легкості та літньої свіжості, тому страва не здається важкою навіть у спеку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE

Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г.;
  • часник — 2–3 зубчики.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • кмин — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • сіль — за смаком.

Для салату:

  • пекінська капуста — за смаком.;
  • огірок — 1 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • маринована цибуля — за смаком.

Для соусу:

  • грецький йогурт — 150 г.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зубчик.;
  • сіль — за смаком.
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Фарш змішати з подрібненим часником, паприкою, кмином, перцем і сіллю.
  2. Викласти масу на пергамент, тонко розрівняти, згорнути рулетом разом із папером і запекти до готовності.
  3. Готовий рулет трохи охолодити, після чого нарізати невеликими шматочками.
  4. Пекінську капусту нашаткувати, огірок і помідор нарізати.
  5. Для соусу змішати грецький йогурт, лимонний сік, гірчицю, часник і сіль.
  6. На тарілку викласти овочі, зверху додати шматочки запеченого фаршу, мариновану цибулю та полити соусом.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
