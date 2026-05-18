Салат "Соковитий кебаб": ситна страва замість вечері
Цей салат легко замінює повноцінну вечерю, адже поєднує соковите запечене м’ясо, хрусткі овочі та ніжний соус в одній страві. Завдяки спеціям фарш набуває смаку справжнього кебаба, а запікання робить його ароматним і дуже соковитим. Свіжі овочі додають легкості та літньої свіжості, тому страва не здається важкою навіть у спеку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г.;
- часник — 2–3 зубчики.;
- паприка — 1 ч. л.;
- кмин — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- сіль — за смаком.
Для салату:
- пекінська капуста — за смаком.;
- огірок — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- маринована цибуля — за смаком.
Для соусу:
- грецький йогурт — 150 г.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- часник — 1 зубчик.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Фарш змішати з подрібненим часником, паприкою, кмином, перцем і сіллю.
- Викласти масу на пергамент, тонко розрівняти, згорнути рулетом разом із папером і запекти до готовності.
- Готовий рулет трохи охолодити, після чого нарізати невеликими шматочками.
- Пекінську капусту нашаткувати, огірок і помідор нарізати.
- Для соусу змішати грецький йогурт, лимонний сік, гірчицю, часник і сіль.
- На тарілку викласти овочі, зверху додати шматочки запеченого фаршу, мариновану цибулю та полити соусом.
