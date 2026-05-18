Салат "Соковитий кебаб": ситна страва замість вечері

Салат "Соковитий кебаб". Фото: кадр з відео

Цей салат легко замінює повноцінну вечерю, адже поєднує соковите запечене м’ясо, хрусткі овочі та ніжний соус в одній страві. Завдяки спеціям фарш набуває смаку справжнього кебаба, а запікання робить його ароматним і дуже соковитим. Свіжі овочі додають легкості та літньої свіжості, тому страва не здається важкою навіть у спеку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 500 г.;

часник — 2–3 зубчики.;

паприка — 1 ч. л.;

кмин — 0,5 ч. л.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

сіль — за смаком.

Для салату:

пекінська капуста — за смаком.;

огірок — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

маринована цибуля — за смаком.

Для соусу:

грецький йогурт — 150 г.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик.;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Фарш змішати з подрібненим часником, паприкою, кмином, перцем і сіллю. Викласти масу на пергамент, тонко розрівняти, згорнути рулетом разом із папером і запекти до готовності. Готовий рулет трохи охолодити, після чого нарізати невеликими шматочками. Пекінську капусту нашаткувати, огірок і помідор нарізати. Для соусу змішати грецький йогурт, лимонний сік, гірчицю, часник і сіль. На тарілку викласти овочі, зверху додати шматочки запеченого фаршу, мариновану цибулю та полити соусом.

