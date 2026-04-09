Салат "Весенний" всего из 3 ингредиентов: вместо надоевшего "Оливье"

Салат "Весенний" всего из 3 ингредиентов: вместо надоевшего "Оливье"

Дата публикации 9 апреля 2026 12:04
Салат "Весенний". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется чего-то легкого, свежего и без лишних хлопот, этот салат станет идеальным решением. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе нежное, сочное блюдо с весенним настроением. Простой способ приготовления позволяет сделать его буквально за считанные минуты, а вкус приятно удивит даже тех, кто привык к классическим салатам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 150 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • майонез — 1-2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
рецепт салату з редискою
Салат с редисом. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис хорошо вымыть и нарезать тонкими кружочками или полукружочками. Зеленый лук мелко измельчить.
  2. Яйца отварить до готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками. Соединить все ингредиенты в миске.
  3. Добавить майонез, соль и перец, хорошо перемешать до однородности.
  4. При необходимости добавить еще немного майонеза, чтобы салат был более сочным.
  5. Перед подачей дать блюду немного настояться — вкус станет еще более нежным и насыщенным.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
