Салат "Весенний" всего из 3 ингредиентов: вместо надоевшего "Оливье"

Салат "Весенний". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется чего-то легкого, свежего и без лишних хлопот, этот салат станет идеальным решением. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе нежное, сочное блюдо с весенним настроением. Простой способ приготовления позволяет сделать его буквально за считанные минуты, а вкус приятно удивит даже тех, кто привык к классическим салатам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 150 г;

зеленый лук — 1 пучок;

яйца вареные — 2-3 шт.;

майонез — 1-2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис хорошо вымыть и нарезать тонкими кружочками или полукружочками. Зеленый лук мелко измельчить. Яйца отварить до готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками. Соединить все ингредиенты в миске. Добавить майонез, соль и перец, хорошо перемешать до однородности. При необходимости добавить еще немного майонеза, чтобы салат был более сочным. Перед подачей дать блюду немного настояться — вкус станет еще более нежным и насыщенным.

