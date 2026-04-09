Салат "Весенний" всего из 3 ингредиентов: вместо надоевшего "Оливье"
Дата публикации 9 апреля 2026 12:04
Когда хочется чего-то легкого, свежего и без лишних хлопот, этот салат станет идеальным решением. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе нежное, сочное блюдо с весенним настроением. Простой способ приготовления позволяет сделать его буквально за считанные минуты, а вкус приятно удивит даже тех, кто привык к классическим салатам.
Вам понадобится:
- редис — 150 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис хорошо вымыть и нарезать тонкими кружочками или полукружочками. Зеленый лук мелко измельчить.
- Яйца отварить до готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками. Соединить все ингредиенты в миске.
- Добавить майонез, соль и перец, хорошо перемешать до однородности.
- При необходимости добавить еще немного майонеза, чтобы салат был более сочным.
- Перед подачей дать блюду немного настояться — вкус станет еще более нежным и насыщенным.
