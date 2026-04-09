Салат Весняний лише з 3 інгредієнта: замість набридлого Олівʼє

Салат "Весняний" лише з 3 інгредієнтів: замість набридлого "Олівʼє"
Дата публікації: 9 квітня 2026 12:04
Салат "Весняний". Фото: gospodynka.com.ua
Коли хочеться чогось легкого, свіжого і без зайвого клопоту, цей салат стане ідеальним рішенням. Усього кілька простих інгредієнтів — і на столі ніжна, соковита страва з весняним настроєм. Простий спосіб приготування дозволяє зробити його буквально за лічені хвилини, а смак приємно здивує навіть тих, хто звик до класичних салатів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 150 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску добре вимити та нарізати тонкими кружечками або півкружальцями. Зелену цибулю дрібно подрібнити.
- Яйця відварити до готовності, охолодити та нарізати невеликими кубиками. З’єднати всі інгредієнти в мисці.
- Додати майонез, сіль і перець, добре перемішати до однорідності.
- За потреби додати ще трохи майонезу, щоб салат був соковитішим.
- Перед подачею дати страві трохи настоятися — смак стане ще ніжнішим і більш насиченим.
Реклама