Салат Весняний лише з 3 інгредієнта: замість набридлого Олівʼє

Салат "Весняний". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться чогось легкого, свіжого і без зайвого клопоту, цей салат стане ідеальним рішенням. Усього кілька простих інгредієнтів — і на столі ніжна, соковита страва з весняним настроєм. Простий спосіб приготування дозволяє зробити його буквально за лічені хвилини, а смак приємно здивує навіть тих, хто звик до класичних салатів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 150 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

яйця варені — 2–3 шт.;

майонез — 1–2 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Салат з редискою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Редиску добре вимити та нарізати тонкими кружечками або півкружальцями. Зелену цибулю дрібно подрібнити. Яйця відварити до готовності, охолодити та нарізати невеликими кубиками. З’єднати всі інгредієнти в мисці. Додати майонез, сіль і перець, добре перемішати до однорідності. За потреби додати ще трохи майонезу, щоб салат був соковитішим. Перед подачею дати страві трохи настоятися — смак стане ще ніжнішим і більш насиченим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".