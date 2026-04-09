Головна Смак Салат "Весняний" лише з 3 інгредієнтів: замість набридлого "Олівʼє"

Салат "Весняний" лише з 3 інгредієнтів: замість набридлого "Олівʼє"

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 12:04
Салат Весняний лише з 3 інгредієнта: замість набридлого Олівʼє
Салат "Весняний". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться чогось легкого, свіжого і без зайвого клопоту, цей салат стане ідеальним рішенням. Усього кілька простих інгредієнтів — і на столі ніжна, соковита страва з весняним настроєм. Простий спосіб приготування дозволяє зробити його буквально за лічені хвилини, а смак приємно здивує навіть тих, хто звик до класичних салатів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 150 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
рецепт салату з редискою
Салат з редискою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редиску добре вимити та нарізати тонкими кружечками або півкружальцями. Зелену цибулю дрібно подрібнити.
  2. Яйця відварити до готовності, охолодити та нарізати невеликими кубиками. З’єднати всі інгредієнти в мисці.
  3. Додати майонез, сіль і перець, добре перемішати до однорідності.
  4. За потреби додати ще трохи майонезу, щоб салат був соковитішим.
  5. Перед подачею дати страві трохи настоятися — смак стане ще ніжнішим і більш насиченим.

Юлія Щербак - Редактор
