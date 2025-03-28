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Салат с капустой и мясом за 5 мин — рецепт для любого случая

28 марта 2025 19:42
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат из капусты и мяса за 5 минут — рецепт на каждый день или праздник
Салат из капусты и мяса. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Ищете быстрый, вкусный и сытный салат? Этот рецепт с капустой, мясом, корейской морковью и кукурузой станет отличным вариантом для любого случая. Готовится всего 5 минут, он невероятно вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • мясо — 300 г;
  • капуста — 200 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления

Отварить мясо до готовности, охладить и нарезать соломкой.

рецепт смачного салата
Молодая капуста. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мелко нашинковать капусту, зелень измельчить. Отваренные яйца нарезать кубиками.

рецепт смачного салата з молодою капустою
Добавление мяса. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить соль по вкусу и заправить майонезом. Перемешать и подать к столу.

рецепт салата з молодою капустою
Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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