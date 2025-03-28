Салат из капусты и мяса за 5 минут — рецепт на каждый день или праздник

Салат с капустой и мясом за 5 мин — рецепт для любого случая
Ищете быстрый, вкусный и сытный салат? Этот рецепт с капустой, мясом, корейской морковью и кукурузой станет отличным вариантом для любого случая. Готовится всего 5 минут, он невероятно вкусный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- мясо — 300 г;
- капуста — 200 г;
- зеленый лук — 50 г;
- морковь по-корейски — 200 г;
- кукуруза консервированная — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- соль — по вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Отварить мясо до готовности, охладить и нарезать соломкой.
Мелко нашинковать капусту, зелень измельчить. Отваренные яйца нарезать кубиками.
В глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить соль по вкусу и заправить майонезом. Перемешать и подать к столу.
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