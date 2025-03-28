Салат из капусты и мяса за 5 минут — рецепт на каждый день или праздник

Салат из капусты и мяса. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ищете быстрый, вкусный и сытный салат? Этот рецепт с капустой, мясом, корейской морковью и кукурузой станет отличным вариантом для любого случая. Готовится всего 5 минут, он невероятно вкусный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

мясо — 300 г;

капуста — 200 г;

зеленый лук — 50 г;

морковь по-корейски — 200 г;

кукуруза консервированная — 200 г;

яйца — 4 шт.;

соль — по вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Отварить мясо до готовности, охладить и нарезать соломкой.

Молодая капуста. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мелко нашинковать капусту, зелень измельчить. Отваренные яйца нарезать кубиками.

Добавление мяса. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить соль по вкусу и заправить майонезом. Перемешать и подать к столу.

Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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