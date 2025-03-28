Салат з капусти та м'яса за 5 хвилин — рецепт на кожен день чи свято

Салат з капустою та м'ясом за 5 хв — рецепт для будь-якої події
Шукаєте швидкий, смачний і ситний салат? Цей рецепт із капустою, м’ясом, корейською морквою та кукурудзою стане чудовим варіантом для будь-якої нагоди. Готується всього 5 хвилин, а смакує неймовірно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 300 г;
- капуста — 200 г;
- зелена цибуля — 50 г;
- морква по-корейськи — 200 г;
- кукурудза консервована — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- сіль — за смаком;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Відварити м’ясо до готовності, охолодити та нарізати соломкою.
Дрібно нашаткувати капусту, зелень подрібнити. Відварені яйця нарізати кубиками.
У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, додати сіль за смаком і заправити майонезом. Перемішати та подати до столу.
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