Салат з капусти та м'яса за 5 хвилин — рецепт на кожен день чи свято

Салат з капусти та м'яса. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шукаєте швидкий, смачний і ситний салат? Цей рецепт із капустою, м’ясом, корейською морквою та кукурудзою стане чудовим варіантом для будь-якої нагоди. Готується всього 5 хвилин, а смакує неймовірно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

м’ясо — 300 г;

капуста — 200 г;

зелена цибуля — 50 г;

морква по-корейськи — 200 г;

кукурудза консервована — 200 г;

яйця — 4 шт.;

сіль — за смаком;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Відварити м’ясо до готовності, охолодити та нарізати соломкою.

Молода капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дрібно нашаткувати капусту, зелень подрібнити. Відварені яйця нарізати кубиками.

Додавання м’яса. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, додати сіль за смаком і заправити майонезом. Перемішати та подати до столу.

Приготування салата. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.