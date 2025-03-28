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Салат з капустою та м'ясом за 5 хв — рецепт для будь-якої події

28 березня 2025 19:42
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з капусти та м'яса за 5 хвилин — рецепт на кожен день чи свято
Салат з капусти та м'яса. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Шукаєте швидкий, смачний і ситний салат? Цей рецепт із капустою, м’ясом, корейською морквою та кукурудзою стане чудовим варіантом для будь-якої нагоди. Готується всього 5 хвилин, а смакує неймовірно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • м’ясо — 300 г;
  • капуста — 200 г;
  • зелена цибуля — 50 г;
  • морква по-корейськи — 200 г;
  • кукурудза консервована — 200 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Відварити м’ясо до готовності, охолодити та нарізати соломкою.

рецепт смачного салата
Молода капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дрібно нашаткувати капусту, зелень подрібнити. Відварені яйця нарізати кубиками.

рецепт смачного салата з молодою капустою
Додавання м’яса. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, додати сіль за смаком і заправити майонезом. Перемішати та подати до столу.

рецепт салата з молодою капустою
Приготування салата. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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