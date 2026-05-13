Салат за 5 минут из обычной свеклы: понадобится 5 ингредиентов

Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Даже из обычной свеклы можно приготовить очень вкусный и яркий салат без лишних хлопот. Все готовится буквально за несколько минут, а сочетание маринованных огурцов, кукурузы и горчичной заправки делает вкус особенно интересным. Такой салат прекрасно подойдет и к ужину, и на праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

огурцы маринованные — 5 шт.;

свекла — 4 шт. (примерно 300 г);

кукуруза — 150 г;

укроп или петрушка — по вкусу;

соль — по вкусу;

горчица в зернах — 0,5 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Свеклу отварить до готовности, охладить и натереть на крупной терке. Лук нарезать тонкими полукольцами или мелкими кубиками. Маринованные огурцы измельчить небольшими кусочками. В миске соединить свеклу, огурцы, лук, кукурузу и зелень. Для заправки смешать растительное масло, горчицу в зернах и щепотку соли. Заправить салат и хорошо перемешать.

