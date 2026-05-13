Салат за 5 минут из обычной свеклы: понадобится 5 ингредиентов
Дата публикации 13 мая 2026 14:24
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua
Даже из обычной свеклы можно приготовить очень вкусный и яркий салат без лишних хлопот. Все готовится буквально за несколько минут, а сочетание маринованных огурцов, кукурузы и горчичной заправки делает вкус особенно интересным. Такой салат прекрасно подойдет и к ужину, и на праздничный стол.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- огурцы маринованные — 5 шт.;
- свекла — 4 шт. (примерно 300 г);
- кукуруза — 150 г;
- укроп или петрушка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- горчица в зернах — 0,5 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Свеклу отварить до готовности, охладить и натереть на крупной терке.
- Лук нарезать тонкими полукольцами или мелкими кубиками.
- Маринованные огурцы измельчить небольшими кусочками.
- В миске соединить свеклу, огурцы, лук, кукурузу и зелень.
- Для заправки смешать растительное масло, горчицу в зернах и щепотку соли. Заправить салат и хорошо перемешать.
