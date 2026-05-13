Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат за 5 минут из обычной свеклы: понадобится 5 ингредиентов

Салат за 5 минут из обычной свеклы: понадобится 5 ингредиентов

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 14:24
Салат за 5 минут из обычной свеклы: понадобится 5 ингредиентов
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Даже из обычной свеклы можно приготовить очень вкусный и яркий салат без лишних хлопот. Все готовится буквально за несколько минут, а сочетание маринованных огурцов, кукурузы и горчичной заправки делает вкус особенно интересным. Такой салат прекрасно подойдет и к ужину, и на праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • огурцы маринованные — 5 шт.;
  • свекла — 4 шт. (примерно 300 г);
  • кукуруза — 150 г;
  • укроп или петрушка — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • горчица в зернах — 0,5 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.
рецепт салату з буряком
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить до готовности, охладить и натереть на крупной терке.
  2. Лук нарезать тонкими полукольцами или мелкими кубиками.
  3. Маринованные огурцы измельчить небольшими кусочками.
  4. В миске соединить свеклу, огурцы, лук, кукурузу и зелень.
  5. Для заправки смешать растительное масло, горчицу в зернах и щепотку соли. Заправить салат и хорошо перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации