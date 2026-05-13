Салат за 5 хвилин зі звичайних буряків: знадобиться 5 інгредієнтів
Дата публікації: 13 травня 2026 14:24
Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua
Навіть зі звичайного буряка можна приготувати дуже смачний і яскравий салат без зайвого клопоту. Усе готується буквально за кілька хвилин, а поєднання маринованих огірків, кукурудзи та гірчичної заправки робить смак особливо цікавим. Такий салат чудово підійде і до вечері, і на святковий стіл.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- огірки мариновані — 5 шт.;
- буряк — 4 шт. (приблизно 300 г);
- кукурудза — 150 г;
- кріп або петрушка — за смаком;
- сіль — за смаком;
- гірчиця в зернах — 0,5 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Буряк відварити до готовності, охолодити та натерти на крупній тертці.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями або дрібними кубиками.
- Мариновані огірки подрібнити невеликими шматочками.
- У мисці з’єднати буряк, огірки, цибулю, кукурудзу та зелень.
- Для заправки змішати олію, гірчицю в зернах і дрібку солі. Заправити салат і добре перемішати.
