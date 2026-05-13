Салат за 5 хвилин зі звичайних буряків: знадобиться 5 інгредієнтів

Дата публікації: 13 травня 2026 14:24
Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Навіть зі звичайного буряка можна приготувати дуже смачний і яскравий салат без зайвого клопоту. Усе готується буквально за кілька хвилин, а поєднання маринованих огірків, кукурудзи та гірчичної заправки робить смак особливо цікавим. Такий салат чудово підійде і до вечері, і на святковий стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • огірки мариновані — 5 шт.;
  • буряк — 4 шт. (приблизно 300 г);
  • кукурудза — 150 г;
  • кріп або петрушка — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • гірчиця в зернах — 0,5 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити до готовності, охолодити та натерти на крупній тертці.
  2. Цибулю нарізати тонкими півкільцями або дрібними кубиками. 
  3. Мариновані огірки подрібнити невеликими шматочками.
  4. У мисці з’єднати буряк, огірки, цибулю, кукурудзу та зелень.
  5. Для заправки змішати олію, гірчицю в зернах і дрібку солі. Заправити салат і добре перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
