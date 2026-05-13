Салат за 5 хвилин зі звичайних буряків: знадобиться 5 інгредієнтів

Салат з буряком.

Навіть зі звичайного буряка можна приготувати дуже смачний і яскравий салат без зайвого клопоту. Усе готується буквально за кілька хвилин, а поєднання маринованих огірків, кукурудзи та гірчичної заправки робить смак особливо цікавим. Такий салат чудово підійде і до вечері, і на святковий стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

огірки мариновані — 5 шт.;

буряк — 4 шт. (приблизно 300 г);

кукурудза — 150 г;

кріп або петрушка — за смаком;

сіль — за смаком;

гірчиця в зернах — 0,5 ст. л.;

олія — 1 ст. л.

Приготування салату.

Спосіб приготування

Буряк відварити до готовності, охолодити та натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати тонкими півкільцями або дрібними кубиками. Мариновані огірки подрібнити невеликими шматочками. У мисці з’єднати буряк, огірки, цибулю, кукурудзу та зелень. Для заправки змішати олію, гірчицю в зернах і дрібку солі. Заправити салат і добре перемішати.

