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Секрет хрустящих и сочных чебуреков — все дело в правильных пропорциях

2 октября 2024 16:34
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Как приготовить хрустящие и сочные чебуреки — простой рецепт с идеальными пропорциями
Румяные жареные чебуреки на тарелке. Фото: google.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Чебуреки — любимое блюдо многих, ведь оно сочетает в себе невероятную хрусткость и одновременно сочность. Но не каждому кулинару удается добиться такой идеальной структуры. Все дело в правильных пропорциях теста и начінки.

Узнайте, какие ингредиенты и в каких пропорциях использовать, чтобы приготовить настоящие чебуреки, способные покорить вкусом с первого кусочка.

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Рецепт хрустящих и сочных чебуреков

Вы удивитесь, но чтобы приготовить самые вкусные чебуреки, не нужно выискивать часами особые ингредиенты в супермаркете. Для теста нам нужна вода, а для начинки — свежий фарш. Далее все сделают идеальные пропорции.

С этим количеством ингредиентов выходит 8 чебуреков. Для теста необходимо взять:

  • мука — 300 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло — 40 мл;
  • вода — 120 мл.

Также понадобится подсолнечное масло для жарки.

Для начинки:

  • фарш (ассорти свинина-говядина или говядина) — 300 г;
  • лук — 140 г;
  • чеснок — 1 зубчика (можно іспользовать сухой чеснок, чуть меньше половины ч. л. без горки);
  • соль — 4 г (чуть меньше половины ч. л., но проверяйте по своим вкусовым предпочтениям);
  • перец — по своему вкусу;
  • сухие петрушка, укроп, базилик, кориандр и паприка — по своему вкусу.

Если вы видите, что фарш слишком сухой, добавьте к нему немного измельченного льда. Идеально, если это будут замороженные кубики бульона.

 

Простой рецепт чебуреков – получаются всегда сочными и хрустящими
Жареные чебуреки на тарелке. Фото: depositphotos.com

Готовим хрустящие и сочные чебуреки пошагово:

  1. В воде комнатной температуры растворить соль, размешать и отставить в сторону.
  2. Муку просеять в чистую сухую миску и влить масло, растереть руками масло и муку в крошку.
  3. Влить воду с солью и замесить тесто. Оно должно получиться немного более мягким, чем на пельмени.
  4. Накрыть тесто пленкой и отставить на 20 минут.
  5. Пока можно приготовить начинку. Лук очень мелко нарезать кубиками, чеснок также измельчить и добавить в фарш вместе с солью, перцем и другими специями.
  6. Тесто следует разделить на 8 частей. И сделать шарики.
  7. Каждый шарик тонко раскатать. Выложить на 1 половину лепешки 1 столовую ложку фарша с горкой и хорошо разровнять. Накрыть второй половиной теста. Тщательно слепить. По краям пройтись вилкой.
  8. Чебуреки обжарить на сковороде с достаточным количеством растительного масла, примерно по 4 минуты с каждой стороны.
  9. Готовые чебуреки выложить на бумажные полотенца, чтобы забрать лишний жир.

 

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