Как приготовить хрустящие и сочные чебуреки — простой рецепт с идеальными пропорциями

Секрет хрустящих и сочных чебуреков — все дело в правильных пропорциях
Чебуреки — любимое блюдо многих, ведь оно сочетает в себе невероятную хрусткость и одновременно сочность. Но не каждому кулинару удается добиться такой идеальной структуры. Все дело в правильных пропорциях теста и начінки.
Узнайте, какие ингредиенты и в каких пропорциях использовать, чтобы приготовить настоящие чебуреки, способные покорить вкусом с первого кусочка.
Рецепт хрустящих и сочных чебуреков
Вы удивитесь, но чтобы приготовить самые вкусные чебуреки, не нужно выискивать часами особые ингредиенты в супермаркете. Для теста нам нужна вода, а для начинки — свежий фарш. Далее все сделают идеальные пропорции.
С этим количеством ингредиентов выходит 8 чебуреков. Для теста необходимо взять:
- мука — 300 г;
- соль — 1 ч. л.;
- масло — 40 мл;
- вода — 120 мл.
Также понадобится подсолнечное масло для жарки.
Для начинки:
- фарш (ассорти свинина-говядина или говядина) — 300 г;
- лук — 140 г;
- чеснок — 1 зубчика (можно іспользовать сухой чеснок, чуть меньше половины ч. л. без горки);
- соль — 4 г (чуть меньше половины ч. л., но проверяйте по своим вкусовым предпочтениям);
- перец — по своему вкусу;
- сухие петрушка, укроп, базилик, кориандр и паприка — по своему вкусу.
Если вы видите, что фарш слишком сухой, добавьте к нему немного измельченного льда. Идеально, если это будут замороженные кубики бульона.
Готовим хрустящие и сочные чебуреки пошагово:
- В воде комнатной температуры растворить соль, размешать и отставить в сторону.
- Муку просеять в чистую сухую миску и влить масло, растереть руками масло и муку в крошку.
- Влить воду с солью и замесить тесто. Оно должно получиться немного более мягким, чем на пельмени.
- Накрыть тесто пленкой и отставить на 20 минут.
- Пока можно приготовить начинку. Лук очень мелко нарезать кубиками, чеснок также измельчить и добавить в фарш вместе с солью, перцем и другими специями.
- Тесто следует разделить на 8 частей. И сделать шарики.
- Каждый шарик тонко раскатать. Выложить на 1 половину лепешки 1 столовую ложку фарша с горкой и хорошо разровнять. Накрыть второй половиной теста. Тщательно слепить. По краям пройтись вилкой.
- Чебуреки обжарить на сковороде с достаточным количеством растительного масла, примерно по 4 минуты с каждой стороны.
- Готовые чебуреки выложить на бумажные полотенца, чтобы забрать лишний жир.
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