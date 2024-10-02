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Секрет хрустких та соковитих чебуреків — вся справа у правильних пропорціях

2 жовтня 2024 16:34
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Як приготувати хрусткі та соковиті чебуреки — простий рецепт з ідеальними пропорціями
Рум'яні смажені чебуреки на тарілці. Фото: google.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Чебуреки — улюблена страва багатьох, адже вона поєднує у собі неймовірну хрусткість та водночас соковитість. Але не кожному кулінару вдається досягти такої ідеальної структури. Вся справа в правильних пропорціях тіста та начинки. 

Дізнайтеся, які інгредієнти та в яких пропорціях використовувати, щоб приготувати справжні чебуреки, здатні підкорити смаком з першого шматочка. 

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Рецепт хрустких та соковитих чебуреків

Ви здивуєтесь, але, щоб приготувати найсмачніші чебуреки, не потрібно вишукувати годинами особливі інгредієнти у супермаркеті. Для тіста нам потрібна вода, а для начинки — свіжий фарш. Далі усе зроблять ідеальні пропорції. 

З цією кількістю інгредієнтів виходить 8 чебуреків. Для тіста необхідно взяти: 

  • борошно — 300 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 40 мл;
  • вода — 120 мл. 

Також знадобиться соняшникова олія для смаження. 

Для начинки: 

  • фарш (асорті свинина-яловичина або яловичина) — 300 г;
  • цибуля — 140 г;
  • часник — 1 зубчик (можна використовувати сухий часник, трохи менше половини ч. л. без гірки);
  • сіль — 4 г (трохи менше половини ч. л., але перевіряйте за своїми смаковими уподобаннями);
  • перець — на свій смак;
  • сухі петрушка, кріп, базилік, коріандр та паприка — на свій смак.

Якщо ви бачите, що фарш занадто сухий, додайте до нього трохи подрібненого льоду. Ідеально, якщо це будуть заморожені кубики бульйону. 

 

Простий рецепт чебуреків — виходять завжди соковитими та хрусткими
Смажені чебуреки на тарілці. Фото: depositphotos.com

Готуємо хрусткі та соковиті чебуреки покроково: 

  1. У воді кімнатної температури розчинити сіль, розмішати та відставити убік.
  2. Борошно просіяти у чисту суху миску і влити олію, розтерти руками олію та борошно в крихту.
  3. Влити воду із сіллю та замісити тісто. Воно має вийти трохи м'якшим, ніж на пельмені.
  4. Накрити тісто плівкою та відставити на 20 хвилин.
  5. В цей час можна приготувати начинку. Цибулю дуже дрібно нарізати кубиками, часник також подрібнити та додати до фаршу, разом із сіллю, перцем та іншими спеціями. 
  6. Тісто слід розділити на 8 частин. Та зробити кульки.
  7. Кожну кульку тонко розкатати. Викласти на 1 половину коржика 1 столову ложку фаршу з гіркою і добре розрівняти. Накрити другою половиною тіста. Ретельно зліпити. По краях пройтися виделкою.
  8. Чебуреки обсмажити на сковороді з достатньою кількістю олії, приблизно по 4 хвилини з кожного боку.
  9. Готові чебуреки викласти на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

 

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