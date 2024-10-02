Як приготувати хрусткі та соковиті чебуреки — простий рецепт з ідеальними пропорціями

Секрет хрустких та соковитих чебуреків — вся справа у правильних пропорціях
Чебуреки — улюблена страва багатьох, адже вона поєднує у собі неймовірну хрусткість та водночас соковитість. Але не кожному кулінару вдається досягти такої ідеальної структури. Вся справа в правильних пропорціях тіста та начинки.
Дізнайтеся, які інгредієнти та в яких пропорціях використовувати, щоб приготувати справжні чебуреки, здатні підкорити смаком з першого шматочка.
Рецепт хрустких та соковитих чебуреків
Ви здивуєтесь, але, щоб приготувати найсмачніші чебуреки, не потрібно вишукувати годинами особливі інгредієнти у супермаркеті. Для тіста нам потрібна вода, а для начинки — свіжий фарш. Далі усе зроблять ідеальні пропорції.
З цією кількістю інгредієнтів виходить 8 чебуреків. Для тіста необхідно взяти:
- борошно — 300 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 40 мл;
- вода — 120 мл.
Також знадобиться соняшникова олія для смаження.
Для начинки:
- фарш (асорті свинина-яловичина або яловичина) — 300 г;
- цибуля — 140 г;
- часник — 1 зубчик (можна використовувати сухий часник, трохи менше половини ч. л. без гірки);
- сіль — 4 г (трохи менше половини ч. л., але перевіряйте за своїми смаковими уподобаннями);
- перець — на свій смак;
- сухі петрушка, кріп, базилік, коріандр та паприка — на свій смак.
Якщо ви бачите, що фарш занадто сухий, додайте до нього трохи подрібненого льоду. Ідеально, якщо це будуть заморожені кубики бульйону.
Готуємо хрусткі та соковиті чебуреки покроково:
- У воді кімнатної температури розчинити сіль, розмішати та відставити убік.
- Борошно просіяти у чисту суху миску і влити олію, розтерти руками олію та борошно в крихту.
- Влити воду із сіллю та замісити тісто. Воно має вийти трохи м'якшим, ніж на пельмені.
- Накрити тісто плівкою та відставити на 20 хвилин.
- В цей час можна приготувати начинку. Цибулю дуже дрібно нарізати кубиками, часник також подрібнити та додати до фаршу, разом із сіллю, перцем та іншими спеціями.
- Тісто слід розділити на 8 частин. Та зробити кульки.
- Кожну кульку тонко розкатати. Викласти на 1 половину коржика 1 столову ложку фаршу з гіркою і добре розрівняти. Накрити другою половиною тіста. Ретельно зліпити. По краях пройтися виделкою.
- Чебуреки обсмажити на сковороді з достатньою кількістю олії, приблизно по 4 хвилини з кожного боку.
- Готові чебуреки викласти на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.
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