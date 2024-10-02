Як приготувати хрусткі та соковиті чебуреки — простий рецепт з ідеальними пропорціями

Рум'яні смажені чебуреки на тарілці. Фото: google.com

Чебуреки — улюблена страва багатьох, адже вона поєднує у собі неймовірну хрусткість та водночас соковитість. Але не кожному кулінару вдається досягти такої ідеальної структури. Вся справа в правильних пропорціях тіста та начинки.

Дізнайтеся, які інгредієнти та в яких пропорціях використовувати, щоб приготувати справжні чебуреки, здатні підкорити смаком з першого шматочка.

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Рецепт хрустких та соковитих чебуреків

Ви здивуєтесь, але, щоб приготувати найсмачніші чебуреки, не потрібно вишукувати годинами особливі інгредієнти у супермаркеті. Для тіста нам потрібна вода, а для начинки — свіжий фарш. Далі усе зроблять ідеальні пропорції.

З цією кількістю інгредієнтів виходить 8 чебуреків. Для тіста необхідно взяти:

борошно — 300 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 40 мл;

вода — 120 мл.

Також знадобиться соняшникова олія для смаження.

Для начинки:

фарш (асорті свинина-яловичина або яловичина) — 300 г;

цибуля — 140 г;

часник — 1 зубчик (можна використовувати сухий часник, трохи менше половини ч. л. без гірки);

сіль — 4 г (трохи менше половини ч. л., але перевіряйте за своїми смаковими уподобаннями);

4 г (трохи менше половини ч. л., але перевіряйте за своїми смаковими уподобаннями); перець — на свій смак;

сухі петрушка, кріп, базилік, коріандр та паприка — на свій смак.

Якщо ви бачите, що фарш занадто сухий, додайте до нього трохи подрібненого льоду. Ідеально, якщо це будуть заморожені кубики бульйону.

Смажені чебуреки на тарілці. Фото: depositphotos.com

Готуємо хрусткі та соковиті чебуреки покроково:

У воді кімнатної температури розчинити сіль, розмішати та відставити убік. Борошно просіяти у чисту суху миску і влити олію, розтерти руками олію та борошно в крихту. Влити воду із сіллю та замісити тісто. Воно має вийти трохи м'якшим, ніж на пельмені. Накрити тісто плівкою та відставити на 20 хвилин. В цей час можна приготувати начинку. Цибулю дуже дрібно нарізати кубиками, часник також подрібнити та додати до фаршу, разом із сіллю, перцем та іншими спеціями. Тісто слід розділити на 8 частин. Та зробити кульки. Кожну кульку тонко розкатати. Викласти на 1 половину коржика 1 столову ложку фаршу з гіркою і добре розрівняти. Накрити другою половиною тіста. Ретельно зліпити. По краях пройтися виделкою. Чебуреки обсмажити на сковороді з достатньою кількістю олії, приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Готові чебуреки викласти на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

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