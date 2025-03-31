Секретный рецепт гранолы из овсянки — завтрак за 3 минуты

Овсянка и орехи. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете быстрый и полезный завтрак, этот секретный рецепт гранолы из овсянки станет настоящим спасением. Легко, быстро и очень вкусно — идеальный старт для вашего дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 1,5 стакана;

сахар — 80-100 г;

орехи — 2 стакана (смесь грецкого, миндаля и фундука);

сухофрукты (курага, чернослив) — 1-1,5 стакана;

яичный белок — 2 шт.;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления

Овсяные хлопья измельчить в блендере на 3 нажатия. Сухофрукты промыть, просушить и нарезать на кусочки. Орехи измельчить, грецкий орех нарезать, а миндаль и фундук оставить целыми.

Овсянка в блендере. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки, желтки не использовать. К белкам добавить воду и слегка взбить вилкой.

Курага и чернослив. Фото: smachnenke.com.ua

В миску с овсяными хлопьями добавить сахар и перемешать. В другой миске смешать орехи, сухофрукты, добавить яичные белки и перемешать.

Приготовление гранолы. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить овсяные хлопья с орехами и сухофруктами, хорошо перемешать и выложить на форму для выпекания.

Йогурт и гранола. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 20 минут. Через 12 минут перемешать и продолжить выпекание до 20 минут. Дать граноле остыть, затем переложить в банку для хранения. Готовая гранола - отличный вариант для полезного завтрака.

Ранее мы писали про ленивый хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.