Сніданок за 10 хвилин — рецепт лінивого хачапурі з 150 г сиру

Хачапурі на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Не хочете довго стояти біля плити, але мрієте про смачний, гарячий сніданок? Ліниве хачапурі — це ідеальне рішення! Мінімум часу, прості інгредієнти та ніжний сирний смак, який підкорить з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль, спеції — за смаком;

сметана або йогурт — 100 г (3-4 ст. л.);

сир — 100-150 г;

борошно — 80 г (3-4 ст. л.).

Спосіб приготування

Розбити яйця в глибоку миску, додати сіль і спеції за смаком (наприклад, прованські трави, сушений часник або овочеву суміш). Влити сметану чи йогурт і добре перемішати віничком.

Яйця та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти сир на великій тертці, всипати його в миску разом із борошном. Перемішати до отримання однорідної маси.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту сковороду, змащену олією, вилити суміш, накрити кришкою і обсмажити до золотистої скоринки з обох боків на слабкому вогні.

Сирні хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву подати гарячою, нарізавши на порційні шматочки.

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