Сніданок за 10 хвилин — рецепт лінивого хачапурі з 150 г сиру

Сніданок за 10 хвилин — ліниве хачапурі з 150 г сиру
Не хочете довго стояти біля плити, але мрієте про смачний, гарячий сніданок? Ліниве хачапурі — це ідеальне рішення! Мінімум часу, прості інгредієнти та ніжний сирний смак, який підкорить з першого шматочка.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль, спеції — за смаком;
- сметана або йогурт — 100 г (3-4 ст. л.);
- сир — 100-150 г;
- борошно — 80 г (3-4 ст. л.).
Спосіб приготування
Розбити яйця в глибоку миску, додати сіль і спеції за смаком (наприклад, прованські трави, сушений часник або овочеву суміш). Влити сметану чи йогурт і добре перемішати віничком.
Натерти сир на великій тертці, всипати його в миску разом із борошном. Перемішати до отримання однорідної маси.
На розігріту сковороду, змащену олією, вилити суміш, накрити кришкою і обсмажити до золотистої скоринки з обох боків на слабкому вогні.
Готову страву подати гарячою, нарізавши на порційні шматочки.
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