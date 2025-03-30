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Завтрак за 10 минут — ленивое хачапури со 150 г сыра

30 марта 2025 11:23
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Завтрак за 10 минут — рецепт ленивого хачапури с 150 г творога
Хачапури на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Не хотите долго стоять у плиты, но мечтаете о вкусном, горячем завтраке? Ленивое хачапури — это идеальное решение! Минимум времени, простые ингредиенты и нежный сырный вкус, который покорит с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль, специи — по вкусу;
  • сметана или йогурт — 100 г (3-4 ст. л.);
  • сыр — 100-150 г;
  • мука — 80 г (3-4 ст. л.).

Способ приготовления

Разбить яйца в глубокую миску, добавить соль и специи по вкусу (например, прованские травы, сушеный чеснок или овощную смесь). Влить сметану или йогурт и хорошо перемешать венчиком.

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Яйца и сметана Фото: smachnenke.com.ua

Натереть сыр на крупной терке, всыпать его в миску вместе с мукой. Перемешать до получения однородной массы.

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Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, вылить смесь, накрыть крышкой и обжарить до золотистой корочки с обеих сторон на слабом огне.

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Сырные хачапури Фото: smachnenke.com.ua

Готовое блюдо подать горячим, нарезав на порционные кусочки.

Ранее мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

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