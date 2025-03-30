Завтрак за 10 минут — рецепт ленивого хачапури с 150 г творога

Завтрак за 10 минут — ленивое хачапури со 150 г сыра
Не хотите долго стоять у плиты, но мечтаете о вкусном, горячем завтраке? Ленивое хачапури — это идеальное решение! Минимум времени, простые ингредиенты и нежный сырный вкус, который покорит с первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль, специи — по вкусу;
- сметана или йогурт — 100 г (3-4 ст. л.);
- сыр — 100-150 г;
- мука — 80 г (3-4 ст. л.).
Способ приготовления
Разбить яйца в глубокую миску, добавить соль и специи по вкусу (например, прованские травы, сушеный чеснок или овощную смесь). Влить сметану или йогурт и хорошо перемешать венчиком.
Натереть сыр на крупной терке, всыпать его в миску вместе с мукой. Перемешать до получения однородной массы.
На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, вылить смесь, накрыть крышкой и обжарить до золотистой корочки с обеих сторон на слабом огне.
Готовое блюдо подать горячим, нарезав на порционные кусочки.
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