Секретний рецепт граноли з вівсянки — сніданок за 3 хвилини

Вівсягка та горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте швидкий і корисний сніданок, цей секретний рецепт граноли з вівсянки стане справжнім порятунком. Легко, швидко і дуже смачно — ідеальний старт для вашого дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 1,5 склянки;

цукор — 80-100 г;

горіхи — 2 склянки (суміш грецького, мигдалю та фундука);

сухофрукти (курага, чорнослив) — 1-1,5 склянки;

яєчний білок — 2 шт.;

вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці подрібнити в блендері на 3 натискання. Сухофрукти промити, просушити та нарізати на шматочки. Горіхи подрібнити, грецький горіх нарізати, а мигдаль та фундук залишити цілими.

Вівсянка в блендері. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки і жовтки, жовтки не використовувати. До білків додати воду і злегка збити вилкою.

Курага та чорнослив. Фото: smachnenke.com.ua

В миску з вівсяними пластівцями додати цукор та перемішати. В іншій мисці змішати горіхи, сухофрукти, додати яєчні білки та перемішати.

Приготування граноли. Фото: smachnenke.com.ua

З'єднати вівсяні пластівці з горіхами і сухофруктами, добре перемішати та викласти на форму для випікання.

Йогурт та гранола. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 180 градусах 20 хвилин. Через 12 хвилин перемішати і продовжити випікання до 20 хвилин. Дати гранолі охолонути, потім перекласти в банку для зберігання. Готова гранола — відмінний варіант для корисного сніданку.

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