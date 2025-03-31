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Секретний рецепт граноли з вівсянки — сніданок за 3 хвилини

31 березня 2025 05:20
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Секретний рецепт граноли з вівсянки — сніданок за 3 хвилини
Вівсягка та горіхи. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Якщо ви шукаєте швидкий і корисний сніданок, цей секретний рецепт граноли з вівсянки стане справжнім порятунком. Легко, швидко і дуже смачно — ідеальний старт для вашого дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці — 1,5 склянки;
  • цукор — 80-100 г;
  • горіхи — 2 склянки (суміш грецького, мигдалю та фундука);
  • сухофрукти (курага, чорнослив) — 1-1,5 склянки;
  • яєчний білок — 2 шт.;
  • вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці подрібнити в блендері на 3 натискання. Сухофрукти промити, просушити та нарізати на шматочки. Горіхи подрібнити, грецький горіх нарізати, а мигдаль та фундук залишити цілими.

рецепт граноли
Вівсянка в блендері. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки і жовтки, жовтки не використовувати. До білків додати воду і злегка збити вилкою.

рецепт граноли з вівсянки
Курага та чорнослив. Фото: smachnenke.com.ua

В миску з вівсяними пластівцями додати цукор та перемішати. В іншій мисці змішати горіхи, сухофрукти, додати яєчні білки та перемішати.

простий рецепт граноли з вівсянки
Приготування граноли. Фото: smachnenke.com.ua

З'єднати вівсяні пластівці з горіхами і сухофруктами, добре перемішати та викласти на форму для випікання.

рецепт граноли з вівсянки на сніданок
Йогурт та гранола. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 180 градусах 20 хвилин. Через 12 хвилин перемішати і продовжити випікання до 20 хвилин. Дати гранолі охолонути, потім перекласти в банку для зберігання. Готова гранола — відмінний варіант для корисного сніданку. 

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