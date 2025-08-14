Шоколадный торт Эскимо — рецепт приготовления с нежным кремом и глазурью

Шоколадный торт "Эскимо". Фото: кадр из видео

Шоколадный торт "Эскимо" — это десерт, который сочетает в себе нежный, насыщенный вкус бисквита, нежный заварной крем и аппетитную шоколадную глазурь. Готовится он довольно просто, но выглядит и на вкус, как в лучших кондитерских. Такой торт прекрасно подходит для праздничного стола, семейных посиделок или просто для того, чтобы порадовать себя сладким шедевром, приготовленным собственноручно.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

яйца (крупные) — 3 шт.;

соль — щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

какао — 30 г;

сахар — 120 г;

пшеничная мука — 90 г.

Для пропитки:

молоко — 6-10 ст. л.

Заварной крем со сгущенным молоком:

молоко — 250 мл.;

яйцо — 1 шт.;

кукурузный крахмал — 30 г;

ванильный сахар — 20 г;

сгущенное молоко — 160 г;

сливочное масло — 170-180 г.

Шоколадная глазурь:

шоколад — 80-100 г;

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Для бисквита взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы, которая оставляет видимый след 1-2 секунды. Добавить растительное масло и перемешать.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Муку смешать с разрыхлителем и какао, ввести в яичную массу в три подхода, аккуратно перемешивая. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, вылить тесто, несколько раз легонько постучать формой о стол, чтобы убрать воздушные пузырьки.

Шоколадный бисквит. Фото: кадр из видео

Выпекать при 180°C около 30 минут, проверить готовность шпажкой. Остудить и разрезать на два коржа.

Приготовление крема. Фото: кадр из видео

Для крема смешать яйцо с крахмалом, влить молоко, довести до загустения на среднем огне, постоянно помешивая. Добавить ванильный сахар, остудить под пленкой "в контакт".

Сливочное масло. Фото: кадр из видео

В отдельной миске взбить сливочное масло со сгущенкой, затем постепенно ввести заварной крем и взбить до однородности.

Шоколадная глазурь. Фото: кадр из видео

На нижний корж вылить половину молока для пропитки, нанести крем, накрыть вторым коржом, пропитать его молоком. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 4-6 часов. Для глазури растопить шоколад, добавить масло, перемешать и полить торт. Дать глазури застыть перед подачей.

