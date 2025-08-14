Шоколадний торт Ескімо — рецепт приготування з ніжним кремом та глазур’ю

Шоколадний торт "Ескімо". Фото: кадр з відео

Шоколадний торт "Ескімо" — це десерт, який поєднує в собі ніжний, насичений смак бісквіта, ніжний заварний крем та апетитну шоколадну глазур. Готується він доволі просто, але виглядає і смакує, як у найкращих кондитерських. Такий торт чудово підходить для святкового столу, сімейних посиденьок або просто для того, щоб порадувати себе солодким шедевром, приготованим власноруч.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

яйця (великі) — 3 шт.;

сіль — щіпка;

рослинна олія — 2 ст. л.;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

какао — 30 г;

цукор — 120 г;

пшеничне борошно — 90 г.

Для просочування:

молоко — 6–10 ст. л.

Заварний крем зі згущеним молоком:

молоко — 250 мл.;

яйце — 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

ванільний цукор — 20 г;

згущене молоко — 160 г;

вершкове масло — 170–180 г.

Шоколадна глазур:

шоколад — 80–100 г;

рослинна олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Для бісквіта збити яйця з цукром та щіпкою солі до пишної маси, яка залишає видимий слід 1–2 секунди. Додати рослинну олію та перемішати.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Борошно змішати з розпушувачем та какао, ввести у яєчну масу у три підходи, акуратно перемішуючи. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто, кілька разів легенько постукати формою об стіл, щоб прибрати повітряні бульбашки.

Шоколадний бісквіт. Фото: кадр з відео

Випікати при 180°C близько 30 хвилин, перевірити готовність шпажкою. Остудити та розрізати на два коржі.

Приготування крема. Фото: кадр з відео

Для крему змішати яйце з крохмалем, влити молоко, довести до загустіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Додати ванільний цукор, остудити під плівкою "в контакт".

Вершкове масло. Фото: кадр з відео

В окремій мисці збити вершкове масло зі згущеним молоком, потім поступово ввести заварний крем і збити до однорідності.

Шоколадна глазур. Фото: кадр з відео

На нижній корж вилити половину молока для просочування, нанести крем, накрити другим коржем, просочити його молоком. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 4–6 годин. Для глазурі розтопити шоколад, додати олію, перемішати й полити торт. Дати глазурі застигнути перед подачею.

