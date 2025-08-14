Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Шоколадний торт "Ескімо" — рецепт підкорює своєю простотою arrow

Шоколадний торт "Ескімо" — рецепт підкорює своєю простотою

14 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Шоколадний торт Ескімо — рецепт приготування з ніжним кремом та глазур’ю
Шоколадний торт "Ескімо". Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Шоколадний торт "Ескімо" — це десерт, який поєднує в собі ніжний, насичений смак бісквіта, ніжний заварний крем та апетитну шоколадну глазур. Готується він доволі просто, але виглядає і смакує, як у найкращих кондитерських. Такий торт чудово підходить для святкового столу, сімейних посиденьок або просто для того, щоб порадувати себе солодким шедевром, приготованим власноруч.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця (великі) — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • какао — 30 г;
  • цукор — 120 г;
  • пшеничне борошно — 90 г.

Для просочування:

  • молоко — 6–10 ст. л.

Заварний крем зі згущеним молоком:

  • молоко — 250 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • згущене молоко — 160 г;
  • вершкове масло — 170–180 г.

Шоколадна глазур:

  • шоколад — 80–100 г;
  • рослинна олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Для бісквіта збити яйця з цукром та щіпкою солі до пишної маси, яка залишає видимий слід 1–2 секунди. Додати рослинну олію та перемішати.

рецепт шоколадного торта
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Борошно змішати з розпушувачем та какао, ввести у яєчну масу у три підходи, акуратно перемішуючи. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, вилити тісто, кілька разів легенько постукати формою об стіл, щоб прибрати повітряні бульбашки.

шоколадний торт ескімо
Шоколадний бісквіт. Фото: кадр з відео

Випікати при 180°C близько 30 хвилин, перевірити готовність шпажкою. Остудити та розрізати на два коржі.

крем для торта
Приготування крема. Фото: кадр з відео

Для крему змішати яйце з крохмалем, влити молоко, довести до загустіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Додати ванільний цукор, остудити під плівкою "в контакт".

крем для торта з вершковим маслом
Вершкове масло. Фото: кадр з відео

В окремій мисці збити вершкове масло зі згущеним молоком, потім поступово ввести заварний крем і збити до однорідності.

рецепт смачного шоколадного торта
Шоколадна глазур. Фото: кадр з відео

На нижній корж вилити половину молока для просочування, нанести крем, накрити другим коржем, просочити його молоком. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 4–6 годин. Для глазурі розтопити шоколад, додати олію, перемішати й полити торт. Дати глазурі застигнути перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

десерт торт рецепт шоколадний торт бисквіт крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації