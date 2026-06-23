Слоеное тесто + клубника: вкусная выпечка за 5 минут

Выпечка с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда хочется домашней выпечки без сложного теста и длительного приготовления, этот рецепт станет настоящей находкой. Всего несколько доступных ингредиентов превращаются в ароматные слойки с нежной клубничной начинкой. Такая выпечка прекрасно сочетается с чаем, кофе или станет быстрым десертом для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

слоеное тесто — 1 упаковка;

клубника — 200 г;

молоко — для смазывания;

сахар — по вкусу.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре. Клубнику помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками. Выложить ягоды на пласт теста ровным слоем, свернуть плотным рулетом и смазать край молоком для лучшего скрепления. Нарезать рулет на порционные кусочки и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазать молоком и посыпать сахаром. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до появления золотистой корочки. Подавать тёплыми или полностью остывшими.

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