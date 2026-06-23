Слоеное тесто + клубника: вкусная выпечка за 5 минут
Когда хочется домашней выпечки без сложного теста и длительного приготовления, этот рецепт станет настоящей находкой. Всего несколько доступных ингредиентов превращаются в ароматные слойки с нежной клубничной начинкой. Такая выпечка прекрасно сочетается с чаем, кофе или станет быстрым десертом для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- слоеное тесто — 1 упаковка;
- клубника — 200 г;
- молоко — для смазывания;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
- Клубнику помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
- Выложить ягоды на пласт теста ровным слоем, свернуть плотным рулетом и смазать край молоком для лучшего скрепления.
- Нарезать рулет на порционные кусочки и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазать молоком и посыпать сахаром.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до появления золотистой корочки.
- Подавать тёплыми или полностью остывшими.
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