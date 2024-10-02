Рецепт пирога из голубцов — ингредиенты и способ приготовления

Пирог из голубцов в кастрюле. Фото: Instagram lichtenstadt

Необычный рецепт пирога из голубцов для тех, кто не хочет тратить много драгоценного времени на то, чтобы приготовить их. Порадуйте своих близких невероятно вкусным пирогом, который можно приготовить за короткий промежуток времени.

Рецептом пирога поделилась на своей странице в Instagram lichtenstadt.

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Ингредиенты

Чтобы приготовить необычный пирог из голубцов, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Белокочанная капуста — один кочан.

Фарш — один килограмм.

Петрушка — один пучок.

Сельдерей — один пучок.

Круглый рис — один стакан.

Соль и черный перец — по вкусу.

Гранатовый концентрат — пять столовых ложек.

Сухая мята — треть чайной ложки.

Чеснок — четыре зубочка.

Корица — треть чайной ложки.

Оливковое масло — шесть столовых ложек.

Кипяток — четыре стакана.

Сахар — одна чайная ложка.

Томатная паста — одна столовая ложка.

Способ приготовления

Сначала возьмите капусту, залейте ее водой и оставьте в таком состоянии где-то на 25 минут, затем слейте старую воду и добавьте холодную. Осторожно снимите листья, возьмите острый нож и разрежьте кочан. Осторожно снимите от десяти до 15 листьев и поместите их в кастрюлю.

Листья капусты в кастрюле. Фото: Instagram lichtenstadt

В это время приготовьте начинку из таких ингредиентов, как:

Фарш

Петрушка

Сельдерей

Рис

Соль

Черный перец

Гранатовый концентрат

Мята

Чеснок

Корица

Оливковое масло

Процесс приготовления начинки для пирога из голубцов. Фото: Instagram lichtenstadt

Разверните лист так, чтобы корешок смотрел на вас, и обрежьте несколько сантиметров от жесткого стебля. Положите полную ложку начинки так, чтобы от края с одной стороны расстояние составляло несколько сантиметров, затем сделайте ее в виде колбаски и сверните лист капусты в виде цилиндра.

Поместите этот лист в кастрюлю и повторите это с другими листьями, и пока приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

Кипяток

Сахар

Томатная паста

Осторожно залейте голубцы соусом так, чтобы полностью накрыть их, поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения, затем накройте крышкой и поместите в духовую печь на 190 градусов на два часа. Обязательно проверяйте, чтобы в кастрюле была вода.

Внутренняя сторона голубцового пирога. Фото: Instagram lichtenstadt

Приятного аппетита!

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