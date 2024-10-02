Рецепт пирогу з голубців — інгредієнти і спосіб приготування

Пиріг з голубців у каструлі. Фото: Instagram lichtenstadt

Незвичайний рецепт пирогу з голубців для тих, хто не хоче витрачати багато дорогоцінного часу на те, щоб приготувати їх. Порадуйте своїх близьких неймовірно смачним пирогом, який можна приготувати за короткий проміжок часу.

Рецептом пирогу поділилася на своїй сторінці в Instagram lichtenstadt.

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Інгредієнти

Щоб приготувати незвичайний пиріг з голубців, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Білокачанна капуста — один качан

Фарш — один кілограм

Петрушка — один пучок

Селера — один пучок

Круглий рис — одна склянка

Сіль і чорний перець — за смаком

Гранатовий концентрат — п’ять столових ложок

Суха м’ята — третина чайної ложки

Часник — чотири зубочки

Кориця — третина чайної ложки

Оливкова олія — шість столових ложок

Окріп — чотири склянки

Цукор — одна чайна ложка

Томатна паста — одна столова ложка

Спосіб приготування

Спочатку візьміть капусту, залийте її водою і залиште в такому стані десь на 25 хвилин, потім злийте стару воду і додайте холодну. Обережно зніміть листя, візьміть гострий ніж і розріжте качан. Обережно зніміть від десяти до 15 листків і помістіть їх до каструлі.

Листя капусти у каструлі. Фото: Instagram lichtenstadt

У цей час приготуйте начинку з таких інгредієнтів, як:

Фарш

Петрушка

Селера

Рис

Сіль

Чорний перець

Гранатовий концентрат

М’ята

Часник

Кориця

Оливкова олія

Процес приготування начинки для пирога з голубців. Фото: Instagram lichtenstadt

Розгорніть лист так, щоб корінець дивився на вас, і обріжте декілька сантиметрів від твердого стебла. Покладіть повну ложку начинки так, щоб від краю з одного боку відстань становила декілька сантиметрів, потім зробіть її у вигляді ковбаски і згорніть лист капусти у вигляді циліндра.

Помістіть цей лист до каструлі та повторіть це з іншими листями, і поки приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

Окріп

Цукор

Томатна паста

Обережно залийте голубці соусом так, щоб повністю їх накрити, поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і помістіть до духової печі на 190 градусів на дві години. Обов’язково щогодини перевіряйте, щоб у каструлі була вода.

Внутрішня сторона голубцевого пирога. Фото: Instagram lichtenstadt

Смачного!

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