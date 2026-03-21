Сочные постные котлеты: без мяса, без рыбы и даже без яиц

Домашние котлеты с домашними котлетами.

Эти постные котлеты — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без мяса и лишних затрат. Овсяные хлопья вместе с овощами создают нежную текстуру, а поджаренная корочка добавляет аппетитности. Готовятся очень просто и из доступных ингредиентов. Идеально подходят для поста или легкого домашнего ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 300 г;

кипяток — 300 мл.;

картофель — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Овсяные хлопья залить кипятком и оставить набухать 15-20 минут. Добавить натертый картофель (отжать сок), морковь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Сформировать котлеты, обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем накрыть крышкой и довести до готовности еще несколько минут.

