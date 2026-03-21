Сочные постные котлеты: без мяса, без рыбы и даже без яиц
Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 16:04
Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua
Эти постные котлеты — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без мяса и лишних затрат. Овсяные хлопья вместе с овощами создают нежную текстуру, а поджаренная корочка добавляет аппетитности. Готовятся очень просто и из доступных ингредиентов. Идеально подходят для поста или легкого домашнего ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Читайте также:
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 300 г;
- кипяток — 300 мл.;
- картофель — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Овсяные хлопья залить кипятком и оставить набухать 15-20 минут.
- Добавить натертый картофель (отжать сок), морковь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.
- Сформировать котлеты, обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем накрыть крышкой и довести до готовности еще несколько минут.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама