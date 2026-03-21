Соковиті пісні котлети: без м’яса, без риби і навіть без яєць

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пісні котлети — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне без м’яса і зайвих витрат. Вівсяні пластівці разом з овочами створюють ніжну текстуру, а підсмажена скоринка додає апетитності. Готуються дуже просто і з доступних інгредієнтів. Ідеально підходять для посту або легкої домашньої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 300 г;

окріп — 300 мл;

картопля — 400 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження.

Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці залити окропом і залишити набухати 15–20 хвилин. Додати натерту картоплю (віджати сік), моркву, цибулю та часник. Посолити, поперчити і добре перемішати. Сформувати котлети, обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім накрити кришкою і довести до готовності ще кілька хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.