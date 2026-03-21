Соковиті пісні котлети: без м'яса, без риби і навіть без яєць

Соковиті пісні котлети: без м’яса, без риби і навіть без яєць

Дата публікації: 21 березня 2026 16:04
Соковиті пісні котлети: без м’яса, без риби і навіть без яєць
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пісні котлети — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне без м’яса і зайвих витрат. Вівсяні пластівці разом з овочами створюють ніжну текстуру, а підсмажена скоринка додає апетитності. Готуються дуже просто і з доступних інгредієнтів. Ідеально підходять для посту або легкої домашньої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці — 300 г;
  • окріп — 300 мл;
  • картопля — 400 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт пісних котлет
Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Вівсяні пластівці залити окропом і залишити набухати 15–20 хвилин. 
  2. Додати натерту картоплю (віджати сік), моркву, цибулю та часник. Посолити, поперчити і добре перемішати.
  3. Сформувати котлети, обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім накрити кришкою і довести до готовності ще кілька хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

