Соковиті пісні котлети: без м’яса, без риби і навіть без яєць
Дата публікації: 21 березня 2026 16:04
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Ці пісні котлети — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне без м’яса і зайвих витрат. Вівсяні пластівці разом з овочами створюють ніжну текстуру, а підсмажена скоринка додає апетитності. Готуються дуже просто і з доступних інгредієнтів. Ідеально підходять для посту або легкої домашньої вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці — 300 г;
- окріп — 300 мл;
- картопля — 400 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Вівсяні пластівці залити окропом і залишити набухати 15–20 хвилин.
- Додати натерту картоплю (віджати сік), моркву, цибулю та часник. Посолити, поперчити і добре перемішати.
- Сформувати котлети, обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім накрити кришкою і довести до готовності ще кілька хвилин.
