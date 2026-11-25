Соленые оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся ветчина и сыр
Ua ru
25 ноября 2026 05:04
Фото: кадр из видео
Оладьи с ветчиной. Фото: кадр из видео
Если обычные сладкие оладьи уже надоели, попробуйте этот сытный вариант с сочной начинкой. Тесто замешивается быстро, а ветчина, овощи и расплавленный сыр делают оладьи аппетитными и питательными. Их лучше всего есть горячими, прямо со сковороды.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Mil Alexx. Рецепты и приготовление, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- молоко или кефир — 400 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 300 г;
- сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- чёрный перец — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- кукуруза — 100 г;
- ветчина — 150 г;
- помидор — 150 г;
- твёрдый сыр — 100 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Молоко или кефир смешать с яйцами, мукой, содой или разрыхлителем, солью, перцем, паприкой и сахаром. Перемешать венчиком до однородности.
- Добавить нарезанную ветчину, помидор, кукурузу и натертый сыр. Перемешать тесто с начинкой.
- Выкладывать небольшие порции на разогретую сковороду с минимальным количеством масла или без него.
- Жарить под крышкой на среднем огне примерно 2,5–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".
Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки
Читайте также:
Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.