Оладьи с ветчиной. Фото: кадр из видео

Если обычные сладкие оладьи уже надоели, попробуйте этот сытный вариант с сочной начинкой. Тесто замешивается быстро, а ветчина, овощи и расплавленный сыр делают оладьи аппетитными и питательными. Их лучше всего есть горячими, прямо со сковороды.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Mil Alexx. Рецепты и приготовление, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

молоко или кефир — 400 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 300 г;

сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

чёрный перец — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

кукуруза — 100 г;

ветчина — 150 г;

помидор — 150 г;

твёрдый сыр — 100 г;

растительное масло — для жарки.

Тесто для оладий. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Молоко или кефир смешать с яйцами, мукой, содой или разрыхлителем, солью, перцем, паприкой и сахаром. Перемешать венчиком до однородности. Добавить нарезанную ветчину, помидор, кукурузу и натертый сыр. Перемешать тесто с начинкой. Выкладывать небольшие порции на разогретую сковороду с минимальным количеством масла или без него. Жарить под крышкой на среднем огне примерно 2,5–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

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