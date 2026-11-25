Солоні оладки на сніданок за 10 хвилин, знадобиться шинка та сир
Ua ru
25 листопада 2026 05:04
Фото: кадр з відео
Оладки з шинкою. Фото: кадр з відео
Якщо звичайні солодкі оладки вже набридли, спробуйте цей ситний варіант із соковитою начинкою. Тісто замішується швидко, а шинка, овочі та розплавлений сир роблять оладки апетитними й поживними. Вони смакують гарячими одразу зі сковороди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти та приготування, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- молоко або кефір — 400 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 300 г;
- сода або розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- кукурудза — 100 г;
- шинка — 150 г;
- помідор — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Молоко або кефір змішати з яйцями, борошном, содою чи розпушувачем, сіллю, перцем, паприкою та цукром. Перемішати вінчиком до однорідності.
- Додати нарізану шинку, помідор, кукурудзу та натертий сир. Перемішати тісто з начинкою.
- Викладати невеликі порції на розігріту сковороду з мінімальною кількістю олії або без неї.
- Смажити під кришкою на середньому вогні приблизно 2,5–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
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