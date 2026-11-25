Оладки з шинкою. Фото: кадр з відео

Якщо звичайні солодкі оладки вже набридли, спробуйте цей ситний варіант із соковитою начинкою. Тісто замішується швидко, а шинка, овочі та розплавлений сир роблять оладки апетитними й поживними. Вони смакують гарячими одразу зі сковороди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти та приготування, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

молоко або кефір — 400 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 300 г;

сода або розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

кукурудза — 100 г;

шинка — 150 г;

помідор — 150 г;

твердий сир — 100 г;

олія — для смаження.

Тісто для оладок. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Молоко або кефір змішати з яйцями, борошном, содою чи розпушувачем, сіллю, перцем, паприкою та цукром. Перемішати вінчиком до однорідності. Додати нарізану шинку, помідор, кукурудзу та натертий сир. Перемішати тісто з начинкою. Викладати невеликі порції на розігріту сковороду з мінімальною кількістю олії або без неї. Смажити під кришкою на середньому вогні приблизно 2,5–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

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