Главная Вкус Соус из черемши за 5 минут: вместо дорогого песто к мясу, рыбе и овощам

Дата публикации 29 апреля 2026 01:04
Соус из черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Черемша — одна из самых ароматных весенних зеленых трав, которую стоит использовать по максимуму. Из нее легко приготовить быстрый соус, который заменит классическое песто. Он добавляет блюдам насыщенный вкус и свежесть, а готовится буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • черемша — 1 пучок;
  • зелень (петрушка или укроп) — по вкусу;
  • орехи или семечки — 30-50 г;
  • оливковое масло — 50-70 мл.;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.;
  • вода — по необходимости;
  • соль — по вкусу.
Соус из черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Черемшу и зелень измельчить, добавить орехи или семена и перебить в блендере.
  2. Добавить оливковое масло и лимонный сок, довести до однородной консистенции.
  3. При необходимости добавить немного воды, чтобы получить желаемую густоту. Посолить по вкусу.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
