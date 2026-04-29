Соус из черемши за 5 минут: вместо дорогого песто к мясу, рыбе и овощам

Соус из черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Черемша — одна из самых ароматных весенних зеленых трав, которую стоит использовать по максимуму. Из нее легко приготовить быстрый соус, который заменит классическое песто. Он добавляет блюдам насыщенный вкус и свежесть, а готовится буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

черемша — 1 пучок;

зелень (петрушка или укроп) — по вкусу;

орехи или семечки — 30-50 г;

оливковое масло — 50-70 мл.;

лимонный сок — 1-2 ст. л.;

вода — по необходимости;

соль — по вкусу.

Соус из черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Черемшу и зелень измельчить, добавить орехи или семена и перебить в блендере. Добавить оливковое масло и лимонный сок, довести до однородной консистенции. При необходимости добавить немного воды, чтобы получить желаемую густоту. Посолить по вкусу.

