Соус из черемши за 5 минут: вместо дорогого песто к мясу, рыбе и овощам
Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 01:04
Соус из черемши.
Черемша — одна из самых ароматных весенних зеленых трав, которую стоит использовать по максимуму. Из нее легко приготовить быстрый соус, который заменит классическое песто. Он добавляет блюдам насыщенный вкус и свежесть, а готовится буквально за несколько минут.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- черемша — 1 пучок;
- зелень (петрушка или укроп) — по вкусу;
- орехи или семечки — 30-50 г;
- оливковое масло — 50-70 мл.;
- лимонный сок — 1-2 ст. л.;
- вода — по необходимости;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Черемшу и зелень измельчить, добавить орехи или семена и перебить в блендере.
- Добавить оливковое масло и лимонный сок, довести до однородной консистенции.
- При необходимости добавить немного воды, чтобы получить желаемую густоту. Посолить по вкусу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама