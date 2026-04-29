Соус із черемші за 5 хвилин: замість дорогого песто до м’яса, риби та овочів

Соус із черемші за 5 хвилин: замість дорогого песто до м’яса, риби та овочі
Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 01:04
Соус із черемші.
Черемша — одна з найароматніших весняних зелених трав, яку варто використати по максимуму. З неї легко приготувати швидкий соус, що замінить класичне песто. Він додає стравам насиченого смаку та свіжості, а готується буквально за кілька хвилин.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- черемша — 1 пучок;
- зелень (петрушка або кріп) — за смаком;
- горіхи або насіння — 30–50 г;
- оливкова олія — 50–70 мл.;
- лимонний сік — 1–2 ст. л.;
- вода — за потреби;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Черемшу та зелень подрібнити, додати горіхи або насіння і перебити в блендері.
- Додати оливкову олію та лимонний сік, довести до однорідної консистенції.
- За потреби додати трохи води, щоб отримати бажану густоту. Посолити за смаком.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
