Соус із черемші за 5 хвилин: замість дорогого песто до м’яса, риби та овочів

Соус із черемші. Фото: smachnenke.com.ua

Черемша — одна з найароматніших весняних зелених трав, яку варто використати по максимуму. З неї легко приготувати швидкий соус, що замінить класичне песто. Він додає стравам насиченого смаку та свіжості, а готується буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

черемша — 1 пучок;

зелень (петрушка або кріп) — за смаком;

горіхи або насіння — 30–50 г;

оливкова олія — 50–70 мл.;

лимонний сік — 1–2 ст. л.;

вода — за потреби;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Черемшу та зелень подрібнити, додати горіхи або насіння і перебити в блендері. Додати оливкову олію та лимонний сік, довести до однорідної консистенції. За потреби додати трохи води, щоб отримати бажану густоту. Посолити за смаком.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".