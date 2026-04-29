Соус із черемші за 5 хвилин: замість дорогого песто до м’яса, риби та овочів

Головна Смак Соус із черемші за 5 хвилин: замість дорогого песто до м’яса, риби та овочі

Дата публікації: 29 квітня 2026 01:04
Соус із черемші. Фото: smachnenke.com.ua

Черемша — одна з найароматніших весняних зелених трав, яку варто використати по максимуму. З неї легко приготувати швидкий соус, що замінить класичне песто. Він додає стравам насиченого смаку та свіжості, а готується буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • черемша — 1 пучок;
  • зелень (петрушка або кріп) — за смаком;
  • горіхи або насіння — 30–50 г;
  • оливкова олія — 50–70 мл.;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л.;
  • вода — за потреби;
  • сіль — за смаком.
Соус з черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Черемшу та зелень подрібнити, додати горіхи або насіння і перебити в блендері.
  2. Додати оливкову олію та лимонний сік, довести до однорідної консистенції. 
  3. За потреби додати трохи води, щоб отримати бажану густоту. Посолити за смаком.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
