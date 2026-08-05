Соус на зиму из помидоров, перца, базилика и чеснока: к любым блюдам или на хлеб

Соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется сохранить вкус лета в банке, обязательно приготовьте этот овощной соус. Сочетание спелых помидоров, ароматного базилика, чеснока и перца создает насыщенный вкус, который прекрасно дополнит практически любое блюдо.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 2 кг;

сладкий перец — 1 кг;

острый перец — 2 шт.;

чеснок — 2 небольшие головки;

базилик — 100 г;

сахар — 100 г;

соль — 2 ст. л.;

растительное масло — 100 мл;

кукурузный крахмал — 2 ст. л. (по желанию);

вода — 100 мл (для крахмала).

Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок и базилик подготовить и измельчить с помощью мясорубки или блендера. Перелить овощную массу в кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло. Довести до кипения и варить 15–20 минут, периодически помешивая. По желанию растворить крахмал в воде, влить в соус и проварить ещё несколько минут. Без крахмала соус можно просто дольше уваривать до желаемой густоты. Готовый горячий соус разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.

Получается примерно 2,9 л ароматного домашнего соуса, который прекрасно сочетается с любыми блюдами.

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