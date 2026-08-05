Соус на зиму из помидоров, перца, базилика и чеснока: к любым блюдам или на хлеб
Если хочется сохранить вкус лета в банке, обязательно приготовьте этот овощной соус. Сочетание спелых помидоров, ароматного базилика, чеснока и перца создает насыщенный вкус, который прекрасно дополнит практически любое блюдо.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- острый перец — 2 шт.;
- чеснок — 2 небольшие головки;
- базилик — 100 г;
- сахар — 100 г;
- соль — 2 ст. л.;
- растительное масло — 100 мл;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л. (по желанию);
- вода — 100 мл (для крахмала).
Способ приготовления
- Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок и базилик подготовить и измельчить с помощью мясорубки или блендера.
- Перелить овощную массу в кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло.
- Довести до кипения и варить 15–20 минут, периодически помешивая.
- По желанию растворить крахмал в воде, влить в соус и проварить ещё несколько минут. Без крахмала соус можно просто дольше уваривать до желаемой густоты.
- Готовый горячий соус разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.
Получается примерно 2,9 л ароматного домашнего соуса, который прекрасно сочетается с любыми блюдами.
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