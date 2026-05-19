Соус вкуснее майонеза: грузинский рецепт с 2 огурцами

Соус для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий соус давно стал любимой заменой майонеза для многих хозяек, ведь он получается одновременно нежным, свежим и очень ароматным. Огурцы добавляют приятной сочности и хрустящей текстуры, а густой йогурт делает соус кремовым и бархатным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 2 шт.;

соль — 0,25 ч. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

яблочный уксус — 1 ч. л.;

оливковое масло — 4-5 ст. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

процеженный густой йогурт — 400 г;

укроп или мята — по желанию.

Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы натереть на терке или мелко нарезать, слегка подсолить и оставить на несколько минут, после чего отжать лишнюю жидкость. Чеснок измельчить, смешать с яблочным уксусом, оливковым маслом и черным перцем. В миске соединить густой йогурт, огурцы и чесночную смесь. По желанию добавить измельченный укроп или мяту и хорошо перемешать. Готовый соус накрыть и поставить в холодильник минимум на 1 час, чтобы вкус стал более насыщенным.

