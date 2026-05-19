Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Соус вкуснее майонеза: грузинский рецепт с 2 огурцами

Соус вкуснее майонеза: грузинский рецепт с 2 огурцами

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 12:04
Соус вкуснее майонеза: грузинский рецепт с 2 огурцами
Соус для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий соус давно стал любимой заменой майонеза для многих хозяек, ведь он получается одновременно нежным, свежим и очень ароматным. Огурцы добавляют приятной сочности и хрустящей текстуры, а густой йогурт делает соус кремовым и бархатным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 шт.;
  • соль — 0,25 ч. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • яблочный уксус — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 4-5 ст. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • процеженный густой йогурт — 400 г;
  • укроп или мята — по желанию.
рецепт соусу дзадзики
Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы натереть на терке или мелко нарезать, слегка подсолить и оставить на несколько минут, после чего отжать лишнюю жидкость.
  2. Чеснок измельчить, смешать с яблочным уксусом, оливковым маслом и черным перцем.
  3. В миске соединить густой йогурт, огурцы и чесночную смесь.
  4. По желанию добавить измельченный укроп или мяту и хорошо перемешать.
  5. Готовый соус накрыть и поставить в холодильник минимум на 1 час, чтобы вкус стал более насыщенным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт соус
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации