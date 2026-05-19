Соус вкуснее майонеза: грузинский рецепт с 2 огурцами
Дата публикации 19 мая 2026 12:04
Соус для салата. Фото: gospodynka.com.ua
Этот легкий соус давно стал любимой заменой майонеза для многих хозяек, ведь он получается одновременно нежным, свежим и очень ароматным. Огурцы добавляют приятной сочности и хрустящей текстуры, а густой йогурт делает соус кремовым и бархатным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 шт.;
- соль — 0,25 ч. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- яблочный уксус — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 4-5 ст. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- процеженный густой йогурт — 400 г;
- укроп или мята — по желанию.
Способ приготовления
- Огурцы натереть на терке или мелко нарезать, слегка подсолить и оставить на несколько минут, после чего отжать лишнюю жидкость.
- Чеснок измельчить, смешать с яблочным уксусом, оливковым маслом и черным перцем.
- В миске соединить густой йогурт, огурцы и чесночную смесь.
- По желанию добавить измельченный укроп или мяту и хорошо перемешать.
- Готовый соус накрыть и поставить в холодильник минимум на 1 час, чтобы вкус стал более насыщенным.
