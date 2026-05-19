Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Соус смачніший за майонез: грузинський рецепт з 2 огірками

Соус смачніший за майонез: грузинський рецепт з 2 огірками

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 12:04
Соус смачніший за майонез: грузинський рецепт з 2 огірками
Соус для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий соус давно став улюбленою заміною майонезу для багатьох господинь, адже він виходить одночасно ніжним, свіжим і дуже ароматним. Огірки додають приємної соковитості та хрусткої текстури, а густий йогурт робить соус кремовим і оксамитовим. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 шт.;
  • сіль — 0,25 ч. л.;
  • часник — 1–2 зубчики.;
  • яблучний оцет — 1 ч. л.;
  • оливкова олія — 4–5 ст. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком.;
  • проціджений густий йогурт — 400 г.;
  • кріп або м’ята — за бажанням.
рецепт соусу дзадзики
Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки натерти на тертці або дрібно нарізати, злегка підсолити та залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути зайву рідину.
  2. Часник подрібнити, змішати з яблучним оцтом, оливковою олією та чорним перцем.
  3. У мисці з’єднати густий йогурт, огірки та часникову суміш.
  4. За бажанням додати подрібнений кріп або м’яту й добре перемішати.
  5. Готовий соус накрити та поставити в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб смак став більш насиченим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт соус
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації