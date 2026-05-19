Соус смачніший за майонез: грузинський рецепт з 2 огірками

Цей легкий соус давно став улюбленою заміною майонезу для багатьох господинь, адже він виходить одночасно ніжним, свіжим і дуже ароматним. Огірки додають приємної соковитості та хрусткої текстури, а густий йогурт робить соус кремовим і оксамитовим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

огірки — 2 шт.;

сіль — 0,25 ч. л.;

часник — 1–2 зубчики.;

яблучний оцет — 1 ч. л.;

оливкова олія — 4–5 ст. л.;

чорний мелений перець — за смаком.;

проціджений густий йогурт — 400 г.;

кріп або м’ята — за бажанням.

Спосіб приготування

Огірки натерти на тертці або дрібно нарізати, злегка підсолити та залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути зайву рідину. Часник подрібнити, змішати з яблучним оцтом, оливковою олією та чорним перцем. У мисці з’єднати густий йогурт, огірки та часникову суміш. За бажанням додати подрібнений кріп або м’яту й добре перемішати. Готовий соус накрити та поставити в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб смак став більш насиченим.

