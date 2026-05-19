Соус смачніший за майонез: грузинський рецепт з 2 огірками
Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 12:04
Соус для салату. Фото: gospodynka.com.ua
Цей легкий соус давно став улюбленою заміною майонезу для багатьох господинь, адже він виходить одночасно ніжним, свіжим і дуже ароматним. Огірки додають приємної соковитості та хрусткої текстури, а густий йогурт робить соус кремовим і оксамитовим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 шт.;
- сіль — 0,25 ч. л.;
- часник — 1–2 зубчики.;
- яблучний оцет — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 4–5 ст. л.;
- чорний мелений перець — за смаком.;
- проціджений густий йогурт — 400 г.;
- кріп або м’ята — за бажанням.
Спосіб приготування
- Огірки натерти на тертці або дрібно нарізати, злегка підсолити та залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути зайву рідину.
- Часник подрібнити, змішати з яблучним оцтом, оливковою олією та чорним перцем.
- У мисці з’єднати густий йогурт, огірки та часникову суміш.
- За бажанням додати подрібнений кріп або м’яту й добре перемішати.
- Готовий соус накрити та поставити в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб смак став більш насиченим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама