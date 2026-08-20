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Сырная галета с помидорами за 25 минут: рецепт на обед или перекус

20 августа 2026 13:44
Сырная галетка. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Эту галету стоит попробовать в сезон помидоров: она готовится легко, выглядит аппетитно, а сочетание нежного творожного теста, помидоров и расплавленной моцареллы делает выпечку особенно вкусной. Отличный вариант для завтрака, обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • помидоры — 2–3 шт.;
  • моцарелла — 100–150 г;
  • кетчуп или сливочный сыр — 2 ст. л.;
  • сухой чеснок, прованские травы и соль — по вкусу.

Для смазывания:

  • желток — 1 шт.

Для соуса:

  • томатная паста — 1–2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • несколько капель кипятка.
Помидоры и моцарелла. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать творог с яйцом и солью. Добавить растопленное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и убрать его в холодильник на время приготовления начинки.
  2. Помидоры нарезать кружочками, моцареллу — тонкими ломтиками.
  3. Тесто выложить на пергамент и сформировать круг. В центре распределить кетчуп или сливочный сыр, оставляя края свободными.
  4. Сверху выложить помидоры и сыр, посыпать солью, сухим чесноком и прованскими травами.
  5. Края теста завернуть внутрь, формируя бортики. Смазать их желтком.
  6. Выпекать галету при 180 °C примерно 25–30 минут, до румяной корочки.
  7. Для домашнего соуса смешать томатную пасту с маслом, измельченным чесноком, солью и перцем. Добавить немного кипятка и перемешать.
  8. Готовую галету немного остудить и подавать тёплой.

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