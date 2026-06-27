Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Сырники на завтрак за 20 минут: рецепт без муки и манки

Сырники на завтрак за 20 минут: рецепт без муки и манки

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 05:04
Нежные сырники без муки и манной крупы: простой рецепт за 20 минут
Сырники на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти сырники станут отличным вариантом для быстрого и сытного завтрака. Благодаря семенам чиа они хорошо держат форму без муки и манки, а внутри остаются нежными, мягкими и очень вкусными.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • семена чиа — 2 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт сирників на сніданок
Жареные сырники. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог хорошо размять вилкой или взбить блендером до однородной консистенции.
  2. Добавить яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать.
  3. Добавить семена чиа и оставить массу на несколько минут, чтобы семена набухли.
  4. Сформировать небольшие сырники. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить сырники с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Подавать горячими с натуральным йогуртом, мёдом, сметаной или свежими ягодами.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

рецепт идея для завтрака сырники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации