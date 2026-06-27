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Головна Смак Сирники на сніданок за 20 хвилин: рецепт без борошна та манки

Сирники на сніданок за 20 хвилин: рецепт без борошна та манки

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 05:04
Ніжні сирники без борошна та манки: простий рецепт за 20 хвилин
Сирники на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці сирники стануть чудовим варіантом для швидкого та поживного сніданку. Завдяки насінню чіа вони добре тримають форму без борошна й манки, а всередині залишаються ніжними, м'якими та дуже смачними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • насіння чіа — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт сирників на сніданок
Смажені сирники. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир добре розім'яти виделкою або перебити блендером до однорідної консистенції. 
  2. Додати яйце, сіль і цукор, ретельно перемішати.
  3. Додати насіння чіа та залишити масу на кілька хвилин, щоб воно набухло.
  4. Сформувати невеликі сирники. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити сирники з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Подавати гарячими з натуральним йогуртом, медом, сметаною або свіжими ягодами.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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