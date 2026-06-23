Сырые огурцы без варки и стерилизации: хрустящий салат на зиму
23 июня 2026 01:04
Огурцы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется заготовить огурцы на зиму, не проводя много времени у плиты, этот рецепт станет настоящей находкой. Огурцы остаются хрустящими, сочными и насыщенными по вкусу, а для приготовления понадобятся лишь доступные ингредиенты и немного времени на маринование.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 1,5 кг;
- чеснок — 130 г;
- лук — 130 г;
- соль — 50 г;
- сахар — 125 г;
- уксус 9% — 70 мл.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо вымыть и нарезать тонкими кружочками.
- Лук нарезать полукольцами, а чеснок измельчить с помощью пресса или терки.
- Переложить овощи в большую миску, добавить соль, сахар и уксус.
- Тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10–12 часов.
- После настаивания разложить салат в заранее стерилизованные банки, плотно прижимая ложкой.
- Залить овощи соком, образовавшимся во время маринования.
- Плотно закрыть банки крышками и перенести в прохладное место для хранения.
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