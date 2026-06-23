Сырые огурцы без варки и стерилизации: хрустящий салат на зиму

Огурцы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется заготовить огурцы на зиму, не проводя много времени у плиты, этот рецепт станет настоящей находкой. Огурцы остаются хрустящими, сочными и насыщенными по вкусу, а для приготовления понадобятся лишь доступные ингредиенты и немного времени на маринование.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 1,5 кг;

чеснок — 130 г;

лук — 130 г;

соль — 50 г;

сахар — 125 г;

уксус 9% — 70 мл.

Огурцы и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы хорошо вымыть и нарезать тонкими кружочками. Лук нарезать полукольцами, а чеснок измельчить с помощью пресса или терки. Переложить овощи в большую миску, добавить соль, сахар и уксус. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10–12 часов. После настаивания разложить салат в заранее стерилизованные банки, плотно прижимая ложкой. Залить овощи соком, образовавшимся во время маринования. Плотно закрыть банки крышками и перенести в прохладное место для хранения.

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