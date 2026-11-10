Домашние пельмени. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется сразу приготовить основу для нескольких домашних блюд. Тесто на газированной минеральной воде подходит не только для вареников и пельменей, но и для чебуреков. Готовые заготовки можно заморозить и использовать позже.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

газированная минеральная вода — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

растительное масло — 4 ст. л.;

мука — примерно 4 стакана.

Способ приготовления

Смешать минеральную воду, яйцо, соль, сахар и растительное масло. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть его полотенцем или миской и оставить на 10 минут. Затем раскатать частями, вырезать заготовки, выложить начинку и плотно защепнуть края. Использовать тесто для вареников, пельменей или чебуреков. Заготовки для замораживания сначала разложить на присыпанной мукой доске, а после замерзания переложить в пакет.

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