Тесто для пельменей и вареников "Чистые руки": универсальный рецепт
Ua ru
10 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Домашние пельмени. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт пригодится, когда хочется сразу приготовить основу для нескольких домашних блюд. Тесто на газированной минеральной воде подходит не только для вареников и пельменей, но и для чебуреков. Готовые заготовки можно заморозить и использовать позже.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- газированная минеральная вода — 1 стакан;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- мука — примерно 4 стакана.
Способ приготовления
- Смешать минеральную воду, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
- Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
- Накрыть его полотенцем или миской и оставить на 10 минут.
- Затем раскатать частями, вырезать заготовки, выложить начинку и плотно защепнуть края.
- Использовать тесто для вареников, пельменей или чебуреков.
- Заготовки для замораживания сначала разложить на присыпанной мукой доске, а после замерзания переложить в пакет.
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