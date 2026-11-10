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Главная Вкус Тесто для пельменей и вареников "Чистые руки": универсальный рецепт

Тесто для пельменей и вареников "Чистые руки": универсальный рецепт

Ua ru
10 ноября 2026 21:04
Универсальное тесто на минералке: подходит для пельменей, вареников и чебуреков Фото: smachnenke.com.ua
Домашние пельмени. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется сразу приготовить основу для нескольких домашних блюд. Тесто на газированной минеральной воде подходит не только для вареников и пельменей, но и для чебуреков. Готовые заготовки можно заморозить и использовать позже.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • газированная минеральная вода — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • мука — примерно 4 стакана.

Способ приготовления

  1. Смешать минеральную воду, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
  2. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
  3. Накрыть его полотенцем или миской и оставить на 10 минут.
  4. Затем раскатать частями, вырезать заготовки, выложить начинку и плотно защепнуть края.
  5. Использовать тесто для вареников, пельменей или чебуреков.
  6. Заготовки для замораживания сначала разложить на присыпанной мукой доске, а после замерзания переложить в пакет.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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