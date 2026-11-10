Домашні пельмені. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться одразу підготувати основу для кількох домашніх страв. Тісто на газованій мінеральній воді підходить не лише для вареників і пельменів, а й для чебуреків. Готові заготовки можна заморозити та використати пізніше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

газована мінеральна вода — 1 склянка;

яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — ½ ч. л.;

олія — 4 ст. л.;

борошно — приблизно 4 склянки.

Спосіб приготування

Змішати мінеральну воду, яйце, сіль, цукор та олію. Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрити його рушником або мискою та залишити на 10 хвилин. Потім розкачати частинами, вирізати заготовки, викласти начинку й щільно защипнути краї. Використовувати тісто для вареників, пельменів або чебуреків. Заготовки для заморожування спочатку розкласти на присипаній борошном дошці, а після замерзання перекласти в пакет.

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