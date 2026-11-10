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Головна Смак Тісто на пельмені та вареники "Чисті руки": універсальний рецепт

Тісто на пельмені та вареники "Чисті руки": універсальний рецепт

Ua ru
10 листопада 2026 21:04
Універсальне тісто на мінералці: підходить для пельменів, вареників і чебуреків Фото: smachnenke.com.ua
Домашні пельмені. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться одразу підготувати основу для кількох домашніх страв. Тісто на газованій мінеральній воді підходить не лише для вареників і пельменів, а й для чебуреків. Готові заготовки можна заморозити та використати пізніше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • газована мінеральна вода — 1 склянка;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — ½ ч. л.;
  • олія — 4 ст. л.;
  • борошно — приблизно 4 склянки.

Спосіб приготування

  1. Змішати мінеральну воду, яйце, сіль, цукор та олію.
  2. Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук.
  3. Накрити його рушником або мискою та залишити на 10 хвилин.
  4. Потім розкачати частинами, вирізати заготовки, викласти начинку й щільно защипнути краї.
  5. Використовувати тісто для вареників, пельменів або чебуреків.
  6. Заготовки для заморожування спочатку розкласти на присипаній борошном дошці, а після замерзання перекласти в пакет.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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