Тісто на пельмені та вареники "Чисті руки": універсальний рецепт
Ua ru
10 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Домашні пельмені. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться одразу підготувати основу для кількох домашніх страв. Тісто на газованій мінеральній воді підходить не лише для вареників і пельменів, а й для чебуреків. Готові заготовки можна заморозити та використати пізніше.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- газована мінеральна вода — 1 склянка;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — ½ ч. л.;
- олія — 4 ст. л.;
- борошно — приблизно 4 склянки.
Спосіб приготування
- Змішати мінеральну воду, яйце, сіль, цукор та олію.
- Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук.
- Накрити його рушником або мискою та залишити на 10 хвилин.
- Потім розкачати частинами, вирізати заготовки, викласти начинку й щільно защипнути краї.
- Використовувати тісто для вареників, пельменів або чебуреків.
- Заготовки для заморожування спочатку розкласти на присипаній борошном дошці, а після замерзання перекласти в пакет.
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