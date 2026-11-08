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Головна Смак Вареники на сковороді: виходять великі, пухкі та без яєць

Вареники на сковороді: виходять великі, пухкі та без яєць

Ua ru
8 листопада 2026 14:44
Пухкі вареники з картоплею та грибами: ситна страва без зайвих клопотів Фото: smachnenke.com.ua
Вареники на сковороді. Фото: smachnenke.com.ua

Картопля, обсмажені печериці та цибуля створюють насичену начинку, а заварне тісто добре тримає форму й легко розкачується. Такий рецепт стане вдалим вибором для ситного обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • борошно — 700–750 г, за потреби до 1 кг.

Для начинки та подачі:

  • картопляна начинка зі смаженою цибулею — за потреби;
  • цибулева засмажка — за смаком;
  • зелена цибуля — за бажанням.

Для приготування:

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  • холодна вода — 150 мл на одну партію або 200 мл для великої сковороди.
рецепт вареників на сковороді
Тісто для вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кефір злегка підігріти, додати сіль і перемішати.
  2. Борошно просіяти, змішати із содою та поступово всипати до кефіру.
  3. Замісити м’яке тісто, за потреби додаючи борошно. Залишити на 10 хвилин.
  4. Картопляне пюре змішати зі смаженою цибулею.
  5. Тісто поділити на частини, сформувати коржики, викласти начинку та ретельно защипнути краї.
  6. Сковороду застелити чистою марлею, складеною у 3–4 шари, підгорнути краї всередину й налити холодну воду.
  7. Викласти вареники в один шар із проміжками, накрити кришкою та поставити на вогонь.
  8. Після появи пари готувати приблизно 6–7 хвилин, не перевертаючи.
  9. Готові вареники перекласти в миску, полити цибулевою засмажкою та за бажанням посипати зеленою цибулею.
  10. Наступну партію готувати так само, щоразу додаючи холодну воду.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок

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рецепт Українська кухня вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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