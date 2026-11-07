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Головна Смак Вареники "Королівські": для начинки знадобиться 1 яблуко та кориця

Вареники "Королівські": для начинки знадобиться 1 яблуко та кориця

Ua ru
7 листопада 2026 14:44
Домашні вареники з яблуками та корицею: ніжне тісто й ароматна начинка Фото: smachnenke.com.ua
Вареники "Королівські". Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання картоплі, обсмажених печериць і золотистої цибулі робить начинку особливо ароматною. Подавайте вареники гарячими, доповнивши їх шкварками з бекону та смаженою цибулею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • пшеничне борошно — 600 г;
  • молоко — 150 мл;
  • вода — 150 мл;
  • вершкове масло — 40 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. без гірки (5–6 г).

Для начинки:

  • очищена картопля — 1 кг;
  • печериці — 800 г;
  • цибуля — 2–3 великі шт. (300–400 г);
  • вершкове масло — 50 г;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — ½–1 ч. л.

Для подачі:

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  • цибуля — 1 шт.;
  • бекон, грудинка або підчеревина — 120 г;
  • олія — 1 ст. л.
рецепт вареників з картоплею та грибами
Тісто для вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварити картоплю до м’якості, злити воду й трохи підсушити на слабкому вогні. Розім’яти з 20 г вершкового масла.
  2. Цибулю обсмажити до золотистості на частині олії та масла.
  3. Печериці нарізати, прогріти на сухій сковороді до випаровування соку, додати решту жиру й смажити ще близько 7 хвилин.
  4. Змішати гриби з картоплею та цибулею, посолити, поперчити й охолодити.
  5. Молоко, воду, сіль і 40 г вершкового масла нагріти майже до кипіння.
  6. Додати суміш приблизно в половину борошна, перемішати й трохи охолодити.
  7. Додати яйце, олію та решту борошна. Замісити гладке тісто й залишити під накриттям на 15–20 хвилин.
  8. Розкачати тісто завтовшки близько 2 мм, вирізати кружальця.
  9. Викласти начинку, скласти навпіл і ретельно защипнути краї.
  10. Варити вареники партіями в підсоленій воді: після повторного закипання свіжі — 2–3 хвилини, заморожені — 5–6 хвилин.
  11. Для подачі обсмажити бекон із нарізаною цибулею до рум’яності та викласти на готові вареники.

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рецепт Українська кухня вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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