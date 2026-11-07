Вареники "Королівські". Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання картоплі, обсмажених печериць і золотистої цибулі робить начинку особливо ароматною. Подавайте вареники гарячими, доповнивши їх шкварками з бекону та смаженою цибулею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

пшеничне борошно — 600 г;

молоко — 150 мл;

вода — 150 мл;

вершкове масло — 40 г;

олія — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л. без гірки (5–6 г).

Для начинки:

очищена картопля — 1 кг;

печериці — 800 г;

цибуля — 2–3 великі шт. (300–400 г);

вершкове масло — 50 г;

олія — 3 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — ½–1 ч. л.

Для подачі:

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цибуля — 1 шт.;

бекон, грудинка або підчеревина — 120 г;

олія — 1 ст. л.

Тісто для вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Відварити картоплю до м’якості, злити воду й трохи підсушити на слабкому вогні. Розім’яти з 20 г вершкового масла. Цибулю обсмажити до золотистості на частині олії та масла. Печериці нарізати, прогріти на сухій сковороді до випаровування соку, додати решту жиру й смажити ще близько 7 хвилин. Змішати гриби з картоплею та цибулею, посолити, поперчити й охолодити. Молоко, воду, сіль і 40 г вершкового масла нагріти майже до кипіння. Додати суміш приблизно в половину борошна, перемішати й трохи охолодити. Додати яйце, олію та решту борошна. Замісити гладке тісто й залишити під накриттям на 15–20 хвилин. Розкачати тісто завтовшки близько 2 мм, вирізати кружальця. Викласти начинку, скласти навпіл і ретельно защипнути краї. Варити вареники партіями в підсоленій воді: після повторного закипання свіжі — 2–3 хвилини, заморожені — 5–6 хвилин. Для подачі обсмажити бекон із нарізаною цибулею до рум’яності та викласти на готові вареники.

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