Вареники "Королевские". Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание картофеля, обжаренных шампиньонов и золотистого лука делает начинку особенно ароматной. Подавайте вареники горячими, дополнив их шкварками из бекона и жареным луком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

пшеничная мука — 600 г;

молоко — 150 мл;

вода — 150 мл;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л. без горки (5–6 г).

Для начинки:

очищенный картофель — 1 кг;

шампиньоны — 800 г;

лук — 2–3 крупных шт. (300–400 г);

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — ½–1 ч. л.

Для подачи:

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лук — 1 шт.;

бекон, грудинка или подчеревина — 120 г;

растительное масло — 1 ст. л.

Тесто для вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Отварить картофель до мягкости, слить воду и немного подсушить на слабом огне. Размять с 20 г сливочного масла. Лук обжарить до золотистого цвета на части растительного и сливочного масла. Шампиньоны нарезать, прожарить на сухой сковороде до испарения сока, добавить оставшийся жир и жарить ещё около 7 минут. Смешать грибы с картофелем и луком, посолить, поперчить и остудить. Молоко, воду, соль и 40 г сливочного масла нагреть почти до кипения. Добавить смесь примерно в половину муки, перемешать и немного остудить. Добавить яйцо, растительное масло и оставшуюся муку. Замесить гладкое тесто и оставить под накрытием на 15–20 минут. Раскатать тесто толщиной около 2 мм, вырезать кружочки. Выложить начинку, сложить пополам и тщательно защепнуть края. Варить вареники партиями в подсоленной воде: после повторного закипания свежие — 2–3 минуты, замороженные — 5–6 минут. Для подачи обжарить бекон с нарезанным луком до румяности и выложить на готовые вареники.

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