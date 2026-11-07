Вареники "Королевские": для начинки понадобится 1 яблоко и корица
Ua ru
7 ноября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Вареники "Королевские". Фото: smachnenke.com.ua
Сочетание картофеля, обжаренных шампиньонов и золотистого лука делает начинку особенно ароматной. Подавайте вареники горячими, дополнив их шкварками из бекона и жареным луком.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- пшеничная мука — 600 г;
- молоко — 150 мл;
- вода — 150 мл;
- сливочное масло — 40 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л. без горки (5–6 г).
Для начинки:
- очищенный картофель — 1 кг;
- шампиньоны — 800 г;
- лук — 2–3 крупных шт. (300–400 г);
- сливочное масло — 50 г;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — ½–1 ч. л.
Для подачи:
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- лук — 1 шт.;
- бекон, грудинка или подчеревина — 120 г;
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Отварить картофель до мягкости, слить воду и немного подсушить на слабом огне. Размять с 20 г сливочного масла.
- Лук обжарить до золотистого цвета на части растительного и сливочного масла.
- Шампиньоны нарезать, прожарить на сухой сковороде до испарения сока, добавить оставшийся жир и жарить ещё около 7 минут.
- Смешать грибы с картофелем и луком, посолить, поперчить и остудить.
- Молоко, воду, соль и 40 г сливочного масла нагреть почти до кипения.
- Добавить смесь примерно в половину муки, перемешать и немного остудить.
- Добавить яйцо, растительное масло и оставшуюся муку. Замесить гладкое тесто и оставить под накрытием на 15–20 минут.
- Раскатать тесто толщиной около 2 мм, вырезать кружочки.
- Выложить начинку, сложить пополам и тщательно защепнуть края.
- Варить вареники партиями в подсоленной воде: после повторного закипания свежие — 2–3 минуты, замороженные — 5–6 минут.
- Для подачи обжарить бекон с нарезанным луком до румяности и выложить на готовые вареники.
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