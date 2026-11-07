Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Вареники "Королевские": для начинки понадобится 1 яблоко и корица

Вареники "Королевские": для начинки понадобится 1 яблоко и корица

Ua ru
7 ноября 2026 14:44
Домашние вареники с яблоками и корицей: нежное тесто и ароматная начинка Фото: smachnenke.com.ua
Вареники "Королевские". Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание картофеля, обжаренных шампиньонов и золотистого лука делает начинку особенно ароматной. Подавайте вареники горячими, дополнив их шкварками из бекона и жареным луком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • пшеничная мука — 600 г;
  • молоко — 150 мл;
  • вода — 150 мл;
  • сливочное масло — 40 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л. без горки (5–6 г).

Для начинки:

  • очищенный картофель — 1 кг;
  • шампиньоны — 800 г;
  • лук — 2–3 крупных шт. (300–400 г);
  • сливочное масло — 50 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — ½–1 ч. л.

Для подачи:

Читайте также:
  • лук — 1 шт.;
  • бекон, грудинка или подчеревина — 120 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.
рецепт вареників з картоплею та грибами
Тесто для вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Отварить картофель до мягкости, слить воду и немного подсушить на слабом огне. Размять с 20 г сливочного масла.
  2. Лук обжарить до золотистого цвета на части растительного и сливочного масла.
  3. Шампиньоны нарезать, прожарить на сухой сковороде до испарения сока, добавить оставшийся жир и жарить ещё около 7 минут.
  4. Смешать грибы с картофелем и луком, посолить, поперчить и остудить.
  5. Молоко, воду, соль и 40 г сливочного масла нагреть почти до кипения.
  6. Добавить смесь примерно в половину муки, перемешать и немного остудить.
  7. Добавить яйцо, растительное масло и оставшуюся муку. Замесить гладкое тесто и оставить под накрытием на 15–20 минут.
  8. Раскатать тесто толщиной около 2 мм, вырезать кружочки.
  9. Выложить начинку, сложить пополам и тщательно защепнуть края.
  10. Варить вареники партиями в подсоленной воде: после повторного закипания свежие — 2–3 минуты, замороженные — 5–6 минут.
  11. Для подачи обжарить бекон с нарезанным луком до румяности и выложить на готовые вареники.

Делимся другими вкусными рецептами блюд на завтрак

Рецепт ленивых пельменей «Подушечки», которые готовятся очень быстро.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Нежные и пышные панкейки на молоке, которые можно приготовить всего за 15 минут.

Интересный рецепт оладий, для которого понадобится один стакан кефира и два яйца.

Ленивая пицца за 15 минут, для которой понадобятся три тортильи.

рецепт Украинская кухня вареники тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации