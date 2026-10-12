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Главная Вкус Ленивые вареники на завтрак за 20 минут: понадобится 300 г картофеля

Ленивые вареники на завтрак за 20 минут: понадобится 300 г картофеля

Ua ru
12 октября 2026 05:04
Картофельные «ленивые» вареники: быстрый завтрак с луковой зажаркой
«Ленивые вареники». Фото: smachnenke.com.ua

Мягкие картофельные вареники прекрасно подходят для сытного завтрака или быстрого обеда. Золотистый лук придает им аппетитный аромат, а по желанию блюдо можно дополнить сметаной или сливочным маслом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 300 г;
  • мука — 100 г и немного для подсыпки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 15 г;
  • соль — ½ ч. л.

Для луковой зажарки:

  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 15 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.
рецепт картопляних лінивих вареників
Ленивые вареники с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, нарезать и отварить до мягкости.
  2. Слить воду, размять в пюре и остудить.
  3. Добавить яйцо, сливочное масло и соль. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
  4. Разделить тесто на части, сформировать жгутики и нарезать небольшими кусочками. Сделать в каждом углубление.
  5. Варить вареники порциями в подсоленной кипящей воде.
  6. После всплытия варить ещё 2 минуты, затем вынуть шумовкой.
  7. Лук мелко нарезать и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла до золотистого цвета.
  8. Полить вареники зажаркой или осторожно перемешать их с луком на сковороде. Подавать горячими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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