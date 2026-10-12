Картофельные «ленивые» вареники: быстрый завтрак с луковой зажаркой

Ленивые вареники на завтрак за 20 минут: понадобится 300 г картофеля
Мягкие картофельные вареники прекрасно подходят для сытного завтрака или быстрого обеда. Золотистый лук придает им аппетитный аромат, а по желанию блюдо можно дополнить сметаной или сливочным маслом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 300 г;
- мука — 100 г и немного для подсыпки;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 15 г;
- соль — ½ ч. л.
Для луковой зажарки:
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 15 г;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Картофель очистить, нарезать и отварить до мягкости.
- Слить воду, размять в пюре и остудить.
- Добавить яйцо, сливочное масло и соль. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на части, сформировать жгутики и нарезать небольшими кусочками. Сделать в каждом углубление.
- Варить вареники порциями в подсоленной кипящей воде.
- После всплытия варить ещё 2 минуты, затем вынуть шумовкой.
- Лук мелко нарезать и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла до золотистого цвета.
- Полить вареники зажаркой или осторожно перемешать их с луком на сковороде. Подавать горячими.
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