Картофельные «ленивые» вареники: быстрый завтрак с луковой зажаркой

«Ленивые вареники». Фото: smachnenke.com.ua

Мягкие картофельные вареники прекрасно подходят для сытного завтрака или быстрого обеда. Золотистый лук придает им аппетитный аромат, а по желанию блюдо можно дополнить сметаной или сливочным маслом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 300 г;

мука — 100 г и немного для подсыпки;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 15 г;

соль — ½ ч. л.

Для луковой зажарки:

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 15 г;

растительное масло — 2 ст. л.

Ленивые вареники с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать и отварить до мягкости. Слить воду, размять в пюре и остудить. Добавить яйцо, сливочное масло и соль. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Разделить тесто на части, сформировать жгутики и нарезать небольшими кусочками. Сделать в каждом углубление. Варить вареники порциями в подсоленной кипящей воде. После всплытия варить ещё 2 минуты, затем вынуть шумовкой. Лук мелко нарезать и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла до золотистого цвета. Полить вареники зажаркой или осторожно перемешать их с луком на сковороде. Подавать горячими.

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