Пирожки с капустой на кефире: быстрый завтрак на сковороде

Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Для такого завтрака не нужно долго возиться с тестом и формировать каждый пирожок по отдельности. Достаточно смешать тесто с начинкой и обжарить пирожки до румяной корочки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир — 200 мл;

мука — 150 г;

капуста — 200 г;

варёные яйца — 2 шт.;

лук — 50 г;

соль — ½ ч. л. в тесто и по вкусу;

сода — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить около 5 минут. Добавить нашинкованную капусту, посолить и тушить 10–15 минут до мягкости. Остудить и смешать с нарезанными вареными яйцами. В кефир добавить соль, сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпать муку и замесить густое тесто. Соединить тесто с остывшей начинкой и хорошо перемешать. Выкладывать массу ложкой на разогретую с маслом сковороду, слегка приплющивать и жарить под крышкой на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны. Готовые пирожки должны хорошо подрумяниться и прожариться внутри.

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