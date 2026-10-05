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Главная Вкус Ленивые пирожки на завтрак: понадобится 200 мл кефира и 200 г капусты

Ленивые пирожки на завтрак: понадобится 200 мл кефира и 200 г капусты

Ua ru
5 октября 2026 05:04
Пирожки с капустой на кефире: быстрый завтрак на сковороде
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Для такого завтрака не нужно долго возиться с тестом и формировать каждый пирожок по отдельности. Достаточно смешать тесто с начинкой и обжарить пирожки до румяной корочки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кефир — 200 мл;
  • мука — 150 г;
  • капуста — 200 г;
  • варёные яйца — 2 шт.;
  • лук — 50 г;
  • соль — ½ ч. л. в тесто и по вкусу;
  • сода — ½ ч. л.;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
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Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить около 5 минут.
  2. Добавить нашинкованную капусту, посолить и тушить 10–15 минут до мягкости.
  3. Остудить и смешать с нарезанными вареными яйцами.
  4. В кефир добавить соль, сахар и соду, перемешать.
  5. Постепенно всыпать муку и замесить густое тесто.
  6. Соединить тесто с остывшей начинкой и хорошо перемешать.
  7. Выкладывать массу ложкой на разогретую с маслом сковороду, слегка приплющивать и жарить под крышкой на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
  8. Готовые пирожки должны хорошо подрумяниться и прожариться внутри.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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