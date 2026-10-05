Пирожки с капустой на кефире: быстрый завтрак на сковороде

Ленивые пирожки на завтрак: понадобится 200 мл кефира и 200 г капусты
Ua ru
5 октября 2026 05:04
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Для такого завтрака не нужно долго возиться с тестом и формировать каждый пирожок по отдельности. Достаточно смешать тесто с начинкой и обжарить пирожки до румяной корочки.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кефир — 200 мл;
- мука — 150 г;
- капуста — 200 г;
- варёные яйца — 2 шт.;
- лук — 50 г;
- соль — ½ ч. л. в тесто и по вкусу;
- сода — ½ ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать и обжарить около 5 минут.
- Добавить нашинкованную капусту, посолить и тушить 10–15 минут до мягкости.
- Остудить и смешать с нарезанными вареными яйцами.
- В кефир добавить соль, сахар и соду, перемешать.
- Постепенно всыпать муку и замесить густое тесто.
- Соединить тесто с остывшей начинкой и хорошо перемешать.
- Выкладывать массу ложкой на разогретую с маслом сковороду, слегка приплющивать и жарить под крышкой на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Готовые пирожки должны хорошо подрумяниться и прожариться внутри.
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