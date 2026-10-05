Пиріжки з капустою на кефірі: швидкий сніданок на сковороді

Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Для такого сніданку не потрібно довго возитися з тістом і формувати кожен пиріжок окремо. Достатньо змішати тісто з начинкою та обсмажити пиріжки до рум’яної скоринки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

борошно — 150 г;

капуста — 200 г;

варені яйця — 2 шт.;

цибуля — 50 г;

сіль — ½ ч. л. у тісто та до смаку;

сода — ½ ч. л.;

цукор — ½ ч. л.;

олія — для смаження.

Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити близько 5 хвилин. Додати нашатковану капусту, посолити та тушкувати 10–15 хвилин до м’якості. Охолодити й змішати з нарізаними вареними яйцями. У кефір додати сіль, цукор і соду, перемішати. Поступово додати борошно та замісити густе тісто. З’єднати тісто з охолодженою начинкою та добре перемішати. Викладати масу ложкою на розігріту з олією сковороду, злегка приплющувати та смажити під кришкою на помірному вогні по 3–4 хвилини з кожного боку. Готові пиріжки мають добре підрум’янитися та просмажитися всередині.

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