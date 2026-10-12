Картопляні ліниві вареники: швидкий сніданок із цибулевою засмажкою

Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

М’які картопляні вареники чудово підходять для ситного сніданку або швидкого обіду. Золотиста цибуля додає їм апетитного аромату, а за бажанням страву можна доповнити сметаною чи вершковим маслом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 300 г;

борошно — 100 г і трохи для підпилювання;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 15 г;

сіль — ½ ч. л.

Для цибулевої засмажки:

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 15 г;

олія — 2 ст. л.

Ліниві вареники з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати й відварити до м’якості. Злити воду, розім’яти на пюре та охолодити. Додати яйце, вершкове масло й сіль. Додати борошно та замісити м’яке тісто. Розділити тісто на частини, сформувати джгутики й нарізати невеликими шматочками. Зробити в кожному заглиблення. Варити вареники порціями в підсоленій киплячій воді. Після спливання готувати ще 2 хвилини, потім дістати шумівкою. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на суміші вершкового масла та олії до золотистості. Полити засмажкою вареники або обережно перемішати їх із цибулею на сковороді. Подавати гарячими.

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