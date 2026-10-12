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Головна Смак Ліниві вареники на сніданок за 20 хвилин: знадобиться 300 г картоплі

Ліниві вареники на сніданок за 20 хвилин: знадобиться 300 г картоплі

Ua ru
12 жовтня 2026 05:04
Картопляні ліниві вареники: швидкий сніданок із цибулевою засмажкою
Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

М’які картопляні вареники чудово підходять для ситного сніданку або швидкого обіду. Золотиста цибуля додає їм апетитного аромату, а за бажанням страву можна доповнити сметаною чи вершковим маслом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 300 г;
  • борошно — 100 г і трохи для підпилювання;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 15 г;
  • сіль — ½ ч. л.

Для цибулевої засмажки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 15 г;
  • олія — 2 ст. л.
рецепт картопляних лінивих вареників
Ліниві вареники з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, нарізати й відварити до м’якості.
  2. Злити воду, розім’яти на пюре та охолодити.
  3. Додати яйце, вершкове масло й сіль. Додати борошно та замісити м’яке тісто.
  4. Розділити тісто на частини, сформувати джгутики й нарізати невеликими шматочками. Зробити в кожному заглиблення.
  5. Варити вареники порціями в підсоленій киплячій воді.
  6. Після спливання готувати ще 2 хвилини, потім дістати шумівкою.
  7. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на суміші вершкового масла та олії до золотистості.
  8. Полити засмажкою вареники або обережно перемішати їх із цибулею на сковороді. Подавати гарячими.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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