Вареники на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель, обжаренные шампиньоны и лук создают насыщенную начинку, а заварное тесто хорошо держит форму и легко раскатывается. Такой рецепт станет удачным выбором для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир — 500 мл;

соль — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л.;

мука — 700–750 г, при необходимости до 1 кг.

Для начинки и подачи:

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картофельная начинка с жареным луком — по необходимости;

луковая зажарка — по вкусу;

зеленый лук — по желанию.

Для приготовления:

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холодная вода — 150 мл на одну партию или 200 мл для большой сковороды.

Тесто для вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кефир слегка подогреть, добавить соль и перемешать. Муку просеять, смешать с содой и постепенно всыпать в кефир. Замесить мягкое тесто, при необходимости добавляя муку. Оставить на 10 минут. Картофельное пюре смешать с обжаренным луком. Тесто разделить на части, сформировать лепешки, выложить начинку и тщательно защепнуть края. Сковороду застелить чистой марлей, сложенной в 3–4 слоя, подвернуть края внутрь и налить холодную воду. Выложить вареники в один слой с промежутками, накрыть крышкой и поставить на огонь. После появления пара варить примерно 6–7 минут, не переворачивая. Готовые вареники переложить в миску, полить луковой зажаркой и по желанию посыпать зелёным луком. Следующую партию готовить таким же образом, каждый раз добавляя холодную воду.

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