Вареники на сковороде: получаются большие, пышные и без яиц
Картофель, обжаренные шампиньоны и лук создают насыщенную начинку, а заварное тесто хорошо держит форму и легко раскатывается. Такой рецепт станет удачным выбором для сытного обеда или ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл;
- соль — ½ ч. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- мука — 700–750 г, при необходимости до 1 кг.
Для начинки и подачи:
- картофельная начинка с жареным луком — по необходимости;
- луковая зажарка — по вкусу;
- зеленый лук — по желанию.
Для приготовления:
- холодная вода — 150 мл на одну партию или 200 мл для большой сковороды.
Способ приготовления
- Кефир слегка подогреть, добавить соль и перемешать.
- Муку просеять, смешать с содой и постепенно всыпать в кефир.
- Замесить мягкое тесто, при необходимости добавляя муку. Оставить на 10 минут.
- Картофельное пюре смешать с обжаренным луком.
- Тесто разделить на части, сформировать лепешки, выложить начинку и тщательно защепнуть края.
- Сковороду застелить чистой марлей, сложенной в 3–4 слоя, подвернуть края внутрь и налить холодную воду.
- Выложить вареники в один слой с промежутками, накрыть крышкой и поставить на огонь.
- После появления пара варить примерно 6–7 минут, не переворачивая.
- Готовые вареники переложить в миску, полить луковой зажаркой и по желанию посыпать зелёным луком.
- Следующую партию готовить таким же образом, каждый раз добавляя холодную воду.
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