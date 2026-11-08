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Главная Вкус Вареники на сковороде: получаются большие, пышные и без яиц

Вареники на сковороде: получаются большие, пышные и без яиц

Ua ru
8 ноября 2026 14:44
Пушистые вареники с картошкой и грибами: сытное блюдо без лишних хлопот Фото: smachnenke.com.ua
Вареники на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель, обжаренные шампиньоны и лук создают насыщенную начинку, а заварное тесто хорошо держит форму и легко раскатывается. Такой рецепт станет удачным выбором для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • мука — 700–750 г, при необходимости до 1 кг.

Для начинки и подачи:

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  • картофельная начинка с жареным луком — по необходимости;
  • луковая зажарка — по вкусу;
  • зеленый лук — по желанию.

Для приготовления:

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  • холодная вода — 150 мл на одну партию или 200 мл для большой сковороды.
рецепт вареників на сковороді
Тесто для вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кефир слегка подогреть, добавить соль и перемешать.
  2. Муку просеять, смешать с содой и постепенно всыпать в кефир.
  3. Замесить мягкое тесто, при необходимости добавляя муку. Оставить на 10 минут.
  4. Картофельное пюре смешать с обжаренным луком.
  5. Тесто разделить на части, сформировать лепешки, выложить начинку и тщательно защепнуть края.
  6. Сковороду застелить чистой марлей, сложенной в 3–4 слоя, подвернуть края внутрь и налить холодную воду.
  7. Выложить вареники в один слой с промежутками, накрыть крышкой и поставить на огонь.
  8. После появления пара варить примерно 6–7 минут, не переворачивая.
  9. Готовые вареники переложить в миску, полить луковой зажаркой и по желанию посыпать зелёным луком.
  10. Следующую партию готовить таким же образом, каждый раз добавляя холодную воду.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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