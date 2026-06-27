Торт на сковороде "Вера" за 30 минут: рецепт без яиц
27 июня — именины у Веры, и это прекрасный повод приготовить что-нибудь по-настоящему домашнее и душевное. Этот торт на сковороде получается нежным, мягким и ароматным даже без духовки, а заварной крем делает его особенно праздничным. Идеальный десерт, чтобы поздравить близкого человека и создать теплую атмосферу за столом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сметана 20–25% — 200 г;
- сахар — 100–120 г;
- мука — 320–350 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сливочное масло — 150 г;
- сгущенное молоко — 280–300 г.
Способ приготовления
- Для теста смешать сметану с сахаром, добавить просеянную муку и разрыхлитель, после чего замесить мягкое эластичное тесто.
- Разделить его на 6 равных частей, каждую тонко раскатать, проколоть вилкой и обжарить на сухой разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до легкого румянка. Обрезки также поджарить и измельчить в крошку.
- Для крема взбить мягкое сливочное масло, постепенно добавляя сгущенное молоко до получения однородной пышной массы.
- По желанию между коржами можно добавить измельчённые орехи.
- Готовые коржи щедро перемазать кремом, покрыть им верх и бока торта, посыпать крошкой и оставить на 20–30 минут для пропитки.
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