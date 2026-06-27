Торт на сковороде "Вера" за 30 минут: рецепт без яиц

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

27 июня — именины у Веры, и это прекрасный повод приготовить что-нибудь по-настоящему домашнее и душевное. Этот торт на сковороде получается нежным, мягким и ароматным даже без духовки, а заварной крем делает его особенно праздничным. Идеальный десерт, чтобы поздравить близкого человека и создать теплую атмосферу за столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сметана 20–25% — 200 г;

сахар — 100–120 г;

мука — 320–350 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сливочное масло — 150 г;

сгущенное молоко — 280–300 г.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Для теста смешать сметану с сахаром, добавить просеянную муку и разрыхлитель, после чего замесить мягкое эластичное тесто. Разделить его на 6 равных частей, каждую тонко раскатать, проколоть вилкой и обжарить на сухой разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до легкого румянка. Обрезки также поджарить и измельчить в крошку. Для крема взбить мягкое сливочное масло, постепенно добавляя сгущенное молоко до получения однородной пышной массы. По желанию между коржами можно добавить измельчённые орехи. Готовые коржи щедро перемазать кремом, покрыть им верх и бока торта, посыпать крошкой и оставить на 20–30 минут для пропитки.

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